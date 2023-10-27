На Харківщині евакуюють дітей з трьох громад

Влада Харківської області ухвалила рішення провести обов’язкову евакуацію сімей з дітьми з населених пунктів трьох громад Куп'янського району. Про це повідомив в п'ятницю, 27 жовтня, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - наголосив Синєгубов.

За його словами, евакуації, зокрема, підлягають сім'ї з дітьми з населениних пунктів: Кіндрашівка, Тищенківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли. Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей, наголосив Синєгубов.

Також він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. При цьому назад у вказані громади дітям буде заборонено в’їжджати, додав Синєгубов. "Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - закликав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, 23 жовтня на Херсонщині вирішили провести обов’язкову евакуацію мешканців 34 населених пунктів. Зокрема, буде евакуйовано 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонщини в Бериславському, Каховському, а також Херсонському районах.

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