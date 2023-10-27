  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
СуспільствоУкраїна

На Харківщині евакуюють дітей з трьох громад

Олександр Куницький
27 жовтня 2023 р.

Через постійні російські обстріли влада Харківщини оголосила обов'язкову евакуацію сімей з дітьми із трьох громад Куп'янського району.

https://p.dw.com/p/4Y8E6
Зруйнований будинок у Куп'янську
Зруйнований будинок у Куп'янськуФото: Dimitar Dilkoff/AFP

Влада Харківської області ухвалила рішення провести обов’язкову евакуацію  сімей з дітьми з населених пунктів трьох громад Куп'янського району. Про це повідомив в п'ятницю, 27 жовтня, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - наголосив Синєгубов.

За його словами, евакуації, зокрема, підлягають сім'ї з дітьми з населениних пунктів: Кіндрашівка, Тищенківка, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Глушківка, Колісниківка, Курилівка, Новоосинове, Подоли. Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей, наголосив Синєгубов.

Також він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. При цьому назад у вказані громади дітям буде заборонено в’їжджати, додав Синєгубов. "Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - закликав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, 23 жовтня на Херсонщині вирішили провести обов’язкову евакуацію мешканців 34 населених пунктів. Зокрема, буде евакуйовано 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонщини в Бериславському, Каховському, а також Херсонському районах.

Читайте також: Як відбувається примусова евакуація дітей на Херсонщині

Евакуація з Куп'янська: "Обстріли не стихають" (17.08.2023)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Дитинство у Кураховому: як живуть діти у прифронтових містах (29.09.2023)

Дитинство у Кураховому: як живуть діти у прифронтових містах (29.09.2023)

Уряд заохочує українців виїжджати з міст та сіл поблизу лінії фронту. Але не всі можуть чи хочуть покидати свої домівки. Старші люди, а також сім’ї з дітьми залишаються у прифронтових населених пунктах. Як зростають діти в зоні дії російської артилерії?
Конфлікти29 вересня 2023 р.02:42 хв.
external

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих (30.08.2023)

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих (30.08.2023)

Російські війська посилили напади на Куп'янськ поблизу російського кордону. Українська влада наказала евакуювати жителів міста та прилеглих територій. Але попри небезпеку деякі мешканці міста не хочуть виїжджати. DW супроводжувала евакуаційний підрозділ Українського Червоного Хреста, який вивозить мирних жителів із небезпечної зони, та поговорила з місцевими.
Конфлікти30 серпня 2023 р.05:56 хв.