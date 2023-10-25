Примусова евакуація дітей на Херсонщині: що треба знати

Через небезпеку російських обстрілів у кількох районах Херсонської області оголосили примусову евакуацію дітей. Зокрема, з 23 населених пунктів Бериславського, Каховського, а також Херсонського районів мають евакуювати 802 дитини, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Як відбувається евакуація, куди вивозять дітей та їхні родини та коли вони зможуть повернутися додому, DW розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Шанько.

DW: Пане Шанько, у кількох районах Херсонської області оголошено примусову евакуацію. Скількох дітей вже вдалося евакуювати?

Ярослав Шанько: Починаючи з 24 жовтня було оголошено обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб родин з дітьми у 23 населених пунктах у Бериславському, Каховському, а також Херсонському районах. Ідеться про такі населені пункти: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне. У 8 населених пунктах, за нашими даними, вже взагалі немає дітей, але в більшості вони ще залишаються. Станом на 24 жовтня було евакуйовано дев'ятеро дітей, 775 ще залишаються у своїх домівках і підлягають евакуації.

Чому в цих населених пунктах вирішили провести примусову евакуацію саме зараз?

В цих населених пунктах взагалі вже була запроваджена обов'язкова евакуація всього населення, але люди ще там залишаються. А зараз безпекова ситуація погіршилась і залишається стабільно важкою. На Херсонщину щодня щось прилітає від ворога. Херсонська область постійно перебуває не просто під артилерійськими обстрілами, а на ці населенні пункти системно російські окупанти скидають керовані авіабомби. Тому було прийнято рішення проводити обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми.

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Заступник голови Херсонської ОДА Ярослав Шанко Фото: Kherson Regional Administration

За перший день вдалося евакуювати тільки дев'ятеро дітей. Родини неохоче погоджуються на евакуацію?

Звичайно, є проблеми з евакуацією, але ми повинні розуміти, що це життя та здоров'я дітей, яке ми зобов'язані зберегти. Ми, як влада, повинні вжити всіх заходів, щоб це зробити. Тому працівники поліції разом з соціальними працівниками, представниками органів місцевих адміністрацій роз'яснюють, що потрібно виїжджати, адже залишатися там небезпечно, зокрема для дітей. Вони розповідають, як, якими шляхами, яким транспортом, куди їх буде вивезено, яку допомогу буде надано, і навіть показують фотографії тих місць, куди вони можуть бути евакувані.

Як саме відбувається примусова евакуаціях родин із дітьми?

У населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, працюють групи працівників поліції, органів місцевої влади, соціальних працівників, які щодня обходять сім'ї з дітьми, говорять з ними, організовують виїзд. Крім того, люди мають можливість самостійно звернутися за номером 0 800 101 102, якщо вони хочуть евакуюватися. З ними обов'язково зв'яжуться і допоможуть виїхати. Також вони можуть звернутися до місцевих територіальних громад, які також цей процес організують. Всі випадки добровільного звернення людей ми, звичайно, відпрацьовуємо і допомагаємо.

У які саме регіони вивозять евакуйованих?

Кілька областей готові нам надати допомогу для розміщення людей. Це і Одеська, і Львівська, і Хмельницька області, Кропивницький, Кривий Ріг. Ми хотіли, щоб у людини була альтернатива і вибір, куди їхати. Можливо, хтось хоче бути в Кропивницькому, а не у Львові тощо. Тому ми пропрацювали кілька таких варіантів, і людина може вибрати, куди саме їй поїхати.

Виїзд безкоштовний для людей?

Так, евакуація відбувається безкоштовно. Всі ці процеси організовано Херсонською обладміністрацією разом з волонтерами. Є шляхи евакуації як автотранспортом, так і залізничними шляхами. Після прибуття на нове місце для родин з дітьми будуть оформлені соціальні виплати.

Херсонщина постійно перебуває під обстрілами російської армії Фото: via REUTERS

З дитиною обов'язково повинен виїхати хтось із дорослих?

З дитиною має бути хтось із батьків. Якщо родина ухвалить рішення, що це буде або одна мати з дитиною чи батько, то це вже їхнє рішення. Якщо це буде вся сім'я, значить, буде евакуйовано всю сім'ю. Можливо, хтось з дорослих хоче залишитися і зібрати речі чи якісь справи завершити, а потім додатково виїхати, то це також можливо.

Чи буде можливість повернутися в свої населенні пункти евакуйованим із дітьми найближчим часом?

У всі населені пункти, де оголошена евакуація, закритий в'їзд з дітьми. Це не тільки 23 населенні пункти, де оголошена примусова евакуація дітей, а й ті 42 населенні пункти, де ще навесні була оголошена обов'язкова евакуація. Щойно поліпшиться безпекова ситуація і будуть умови для того, щоб там можна було безпечно проживати, то, звичайно, вони всі зможуть повернутися. Це все залежить від бойових дій.

Чи є випадки, коли попри небезпеку і оголошення примусової евакуації батьки категорично відмовляються вивозити дітей? І як в цьому випадку ви дієте?

Обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб регламентовано спеціальною постановою Кабінету міністрів України. Тому ми будемо евакуювати разом з поліцейськими дітей з родинами з цих небезпечних населених пунктів. Це рішення вже прийнято і воно буде реалізовано. Ми розуміємо, що можуть бути різні конфліктні ситуації, але ми повинні керуватися тим, що життя, здоров'я дитини - це пріоритет.

Чи планується розширення списку населених пунктів, де буде оголошена примусова евакуація?

Все буде залежати від безпекової складової. Тут прогнозувати важко, адже ми знаходимося на нульовій лінії з ворогом. Тому тут прогнози можуть мінятися щогодини. Якщо буде небезпека збільшуватись, поширюватись на інші громади, населені пункти, ми будемо вживати таких заходів.