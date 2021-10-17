 На Гаїті озброєна банда викрала групу американських місіонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2021

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Новини

На Гаїті озброєна банда викрала групу американських місіонерів

Група з 15-17 осіб поверталась з притулку поблизу столиці Гаїті перед нападом банди. Такі інциденти в країні не рідкість - за 2021 рік місцева поліція отримала щонайменше 328 заяв про викрадення людей бандитами.

Член банди G9 Family and Allies в Порт-о-Пренсі, Гаїті.

На Гаїті місцева банда викрала групу американців.

На Гаїті озброєна банда викрала групу американських місіонерів і членів їхніх родин. За даними джерела в місцевій службі безпеки, на групу з 15-17 осіб, серед яких були діти, напала банда "400 Mawozo", котра впродовж декількох місяців займалась грабежами та викраденням людей в районі між столицею Гаїті Порт-о-Пренс та кордоном з Домініканською Республікою, повідомляє агенція AFP у неділю, 17 жовтня.

Американські місіонери поверталися з дитячого притулку, розташованого в 30 кілометрах від Порт-о-Пренса. Окрім них, члени банди викрали також кілька місцевих жителів та транспортних засобів.

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Подібний інцидент на Гаїті відбувся не вперше. В квітні банда "400 Mawozo" в тому ж районі викрала групу з 10 осіб, включно з двома представниками французького духовенства. Одного з них, Мішеля Бріана, бандити звільнили через 20 днів. На думку колишнього полоненого, банда не планувала викрадати його та інших людей, а вони просто "опинилися не в тому місці і не в той час".

На Гаїті дедалі частіше викрадають людей

Впродовж багатьох років озброєні банди контролювали найбідніші райони Порт-о-Пренса. Зараз вони діють не лише в інших частинах столиці, але й на її околицях. За даними Об'єднаного представництва ООН на Гаїті – спеціальної політичної місії, - місцева поліція отримала щонайменше 328 заяв про викрадення за вісім місяців 2021 року. В 2020 році таких заяв було 234, повідомляє AP.

За даними Центру аналізу та досліджень в сфері прав людини, організації, розташованої в Порт-о-Пренсі, за перші три квартали 2021 року зареєстровано більше 600 викрадень. За аналогічний період минулого року був зареєстрований 231 такий випадок.

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Члени банд викрадають школярів, лікарів, поліцейських, пасажирів автобусів та інших людей. Після викрадення, вони вимагають гроші від сімей своїх жертв, більшість з яких живуть за межею бідності. За даними правозахисних груп, більшість жінок, викрадених злочинними угрупуваннями, зазнавали сексуального насилля.

Перед останнім випадком з викраденням людей, представники професійних асоціації та підприємств Порт-о-Пренса закликали розпочати з понеділка, 18 жовтня, безстроковий страйк в знак протесту проти атмосфери незахищеності, яка посилюється.

Впродовж багатьох років Гаїті перебуває в глибокій політичній та економічній кризі. Вбивство президента країни Жовенеля Моїза в липні та руйнівний землетрус в серпні 2021 року ще більше ускладнили ситуацію.

Нагадаємо, потужний землетрус на Гаїті стався 14 серпня 2021 року. В результаті підземних поштовхів загинули 2,2 тисячі людей, було повністю зруйновано близько 37 тисяч будинків та споруд.

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