На Донбасі від пострілу снайпера загинув український військовий - ООС

На Донбасі поблизу Авдіївки внаслідок пострілу снайпера проросійських бойовиків у вівторок, 24 листопада, важке вогнепальне поранення отримав український військовослужбовець. Як повідомлялося на сторінці 72-ї окремої механізованої бригади у соцмережі Facebook, пораненому надали першу медичну допомогу і евакуювали до лікувального закладу.

Згодом пресцентр Операції об’єднаних сил (ООС) повідомив, що врятувати життя пораненого військового лікарям не вдалося.

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Зазначається, що сили ООС у відповідь вогонь не відкривали, натомість про снайперський обстріл з боку проросійських бойовиків було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Також повідомляється, що загалом у вівторок було зафіксовано два порушення домовленостей щодо припинення вогню. Крім вищезгаданого снайперського обстрілу в районі Авдіївки також було зафіксовано обстріли з боку проросійських бойовиків із гранатомета та стрілецької зброї неподалік селища Шуми поблизу Торецька.

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