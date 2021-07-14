На Донбасі 19 серпня від обстрілів загинув боєць ЗСУ - штаб ООС

Унаслідок обстрілів позицій українських сил один військовий ЗСУ отримав несумісне з життям вогнепальне поранення, повідомили у штабі ООС.
Унаслідок здійснених у четвер, 19 серпня, обстрілів позицій українських військ на Донбасі загинув один боєць Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй Facebook-сторінці.
"Станом на 7:00 ранку 19 серпня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям", - сказано у повідомленні штабу.
Обстріли позицій українських сил озброєними загонами проросійських сепаратистів було зафіксовано поблизу Новоолександрівки, Кримського та Нью-Йорка, ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що в напрямку Новоолександрівки вівся вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Кримського противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорка було зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, зазначили у штабі ООС.
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У штабі також повідомляють, що за минулу добу, 18 серпня, у районі проведення операції ОС зафіксовано три обстріли з боку проросійських сил. Так, противник відкривав вогонь поблизу Широкиного з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, позиції українських сил було обстріляно з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Опитного - з мінометів 120-го калібру. Зазначається, що за минулу добу бойових втрат серед особового складу ОС немає.
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У відповідь на обстріли проросійських сил українські війська відкривали вогонь, йдеться в повідомленні.
Крім того, 18 серпня Луганська ОДА повідомила про поранення однієї місцевої жительки внаслідок мінометного обстрілу з підконтрольної сепаратистам території. Жінку з численними пораненнями доправили до лікарні в Лисичанську.
17 серпня повідомлялося про одного пораненого українського військовослужбовця на Донбасі.
Нагадаємо, наприкінці липня делегація України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксовано двократне скорочення втрат українських Збройних сил.
Внаслідок обстрілу протитанковою керованою ракетою у Пісках загинув український військовий, ще один - отримав поранення.