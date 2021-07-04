Український боєць загинув у районі Пісків на Донбасі

Унаслідок застосування проросійськими бойовиками на Донбасі протитанкової керованої ракети в населеному пункті Піски в суботу, 7 серпня, загинув український військовий. Про це повідомила 58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського. Ще один український боєць отримав поранення, стан його здоров'я - середньої тяжкості.

У повідомленні бригади зазначається, що обстріл було скоєно по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури.

Наприкінці липня українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі повідомила, що за рік дії режиму припинення вогню втрати серед військовослужбовців Збройних сил України скоротилися майже вдвічі. За даними штабу Операції об'єднаних сил (ООС), на Донбасі із 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року загинули 88 українських військовослужбовців, 494 отримали поранення. За аналогічний період із 27 липня 2020 року до 26 липня 2021 року загинули 45 українських військовослужбовців, а 154 - дістали поранення.

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