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НА АТП у Києві вибухнув газ: двоє загиблих (оновлено)

Дмитро Шварц | Дар'я Нинько
8 вересня 2024 р.

У Голосіївському районі Києва стався вибух на автотранспортному підприємстві. За уточненими даними, наразі відомо про двох загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Рятувальники ДСНС у Києві, травень 2022 року (фото з архіву)
На місці вибуху тривають пошуково-рятувальні роботи (фото з архіву)Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/ picture alliance

У неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва на автотранспортному підприємстві стався вибух. Спочатку у Київській міській військовій адміністрації повідомили про трьох загиблих, проте згодом уточнили, що наразі підтверджено, що жертвами вибуху стали двох людей.

"За уточненими даними на цю хвилину відомо достеменно про двох. Під завалами можуть бути люди", - повідомили у КМВА.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вибух стався на вулиці Васильківській. На території автопідприємства була частково зруйнована двоповерхова будівля. 

Спочатку мер Києва Віталій Кличко зазначав, що причина вибуху не встановлена. Однак згодом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що на території АТП вибухнув газ.

"Вибух газу стався у Голосіївському районі на території АТП - у двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 метрів. Внаслідок цього частково зруйновано кут будівлі. Пожежі не виявлено", - повідомили в КМДА.

На місці працюють 42 рятувальники, кінологи, задіяно 13 одиниць техніки. Фахівці розбирають елементи зруйнованих конструкцій.

 

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