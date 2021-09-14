Минулого року докторський ступінь у ФРН здобули понад 26 тисяч людей

У 2020 році в німецьких вишах на докторантурі вчилися 192 300 осіб, з яких 102 тисячі чоловіків і 90,3 тисячі - жінок. Про це у вівторок, 14 вересня, повідомило Федеральне статистичне відомство (Destatis). Середній вік докторантів становив 30 років. 22 відсотки з них (43 200 осіб) були іноземними громадянами.

Докторський ступінь 2020 року здобули 26 220 осіб, що на сім відсотків менше, ніж роком раніше. Це значною мірою стало наслідком пандемії коронавірусу, що ускладнило проведення тестів у 2020 році.

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Майже чверть усіх докторантів (46 тисяч осіб) прагнули здобути докторський ступінь у сфері медицини та медичних наук. Другу за чисельністю групу складали докторанти в сфері математики та природничих наук (44 700). Далі йдуть інженерія (34 200), а також правознавство, економіка та соціальні науки (32 200).

Близько 80 відсотків докторантів технічних наук були чоловіками, тоді як у сфері мистецтвознавства дві третини докторантів були жінками. Чоловіки частіше отримували ступінь доктора технічних наук, а жінки - медицини та наук про здоров'я.

Найбільше число докторрантів у 2020 році навчалися в Гайдельберзькому університеті Рупрехта-Карла (8600 осіб), на другому місці Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана (8 400), а на третьому - Технічний університет Мюнхена (7 300).