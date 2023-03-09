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У центрі Тбілісі знову масова акція протесту
У центрі Тбілісі знову масова акція протестуФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance
ПолітикаГрузія

МВС Грузії: Затриманих 7-8 березня мітингарів звільнено

Валерій Сааков
39 хв. тому

Наразі всі затримані 7-8 березня учасники акцій протесту перед будівлею грузинського парламенту звільнені, але триває розслідування за фактами "насильницьких подій", кажуть у МВС Грузії.

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Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило в четвер, 9 травня, про звільнення всіх затриманих 7-8 березня учасників акцій протесту перед будівлею парламенту. Водночас у МВС Грузії заявили, що за фактами "насильницьких подій", які сталися 7-8 березня, триває розслідування. "Проводяться слідчо-оперативні дії з метою виявлення, встановлення та затримання осіб, які вчинили напад на поліцію, та викриття інших насильницьких дій під час акцій у районі парламенту", - наголошується в повідомленні відомства.

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Раніше в МВС Грузії заявили, що загалом в адміністративному порядку 7-8 березня було затримано 133 учасники акції.

ЗМІ повідомляють, що один затриманий досі під вартою

Водночас грузинське видання interpressnews.ge повідомило з посиланням на власні джерела, що звільнено 132 учасники акції, а один залишається під вартою за статтею, передбаченою кримінальним кодексом Грузії. Цей затриманий 2001 року народження, йому інкримінують напад на поліцейських під час акції протесту біля парламенту 7 березня, пише видання.

Третій день тривають масові протести

Тим часом Грузії третій день поспіль не вщухають антиурядові акції. 9 березня тисячі людей знову зібралися на протестну акцію в центрі Тбілісі. Учасники акції тримали прапори Грузії, України та Євросоюзу.

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Опозиція закликала прихильників не припиняти протестів до отримання гарантій того, що Грузія буде слідувати прозахідним курсом. Раніше керівна партія Грузії відкликала з парламенту скандальний законопроєкт, який нагадує аналогічне законодавство в Росії й використовується там для придушення інакодумства. Рішення про відкликання документа було ухвалено на тлі протестів.

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