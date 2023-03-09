МВС Грузії: Затриманих 7-8 березня мітингарів звільнено
Валерій Сааков
39 хв. тому
Наразі всі затримані 7-8 березня учасники акцій протесту перед будівлею грузинського парламенту звільнені, але триває розслідування за фактами "насильницьких подій", кажуть у МВС Грузії.
https://p.dw.com/p/4OTOe
Реклама
Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило в четвер, 9 травня, про звільнення всіх затриманих 7-8 березня учасників акцій протесту перед будівлею парламенту. Водночас у МВС Грузії заявили, що за фактами "насильницьких подій", які сталися 7-8 березня, триває розслідування. "Проводяться слідчо-оперативні дії з метою виявлення, встановлення та затримання осіб, які вчинили напад на поліцію, та викриття інших насильницьких дій під час акцій у районі парламенту", - наголошується в повідомленні відомства.
Раніше в МВС Грузії заявили, що загалом в адміністративному порядку 7-8 березня було затримано 133 учасники акції.
ЗМІ повідомляють, що один затриманий досі під вартою
Водночас грузинське видання interpressnews.ge повідомило з посиланням на власні джерела, що звільнено 132 учасники акції, а один залишається під вартою за статтею, передбаченою кримінальним кодексом Грузії. Цей затриманий 2001 року народження, йому інкримінують напад на поліцейських під час акції протесту біля парламенту 7 березня, пише видання.
Третій день тривають масові протести
Тим часом Грузії третій день поспіль не вщухають антиурядові акції. 9 березня тисячі людей знову зібралися на протестну акцію в центрі Тбілісі. Учасники акції тримали прапори Грузії, України та Євросоюзу.
Опозиція закликала прихильників не припиняти протестів до отримання гарантій того, що Грузія буде слідувати прозахідним курсом. Раніше керівна партія Грузії відкликала з парламенту скандальний законопроєкт, який нагадує аналогічне законодавство в Росії й використовується там для придушення інакодумства. Рішення про відкликання документа було ухвалено на тлі протестів.
Протести в Грузії: водомети й газ проти мітингарів