МВФ підтвердив віртуальну місію в Україні у вересні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми stand-by розпочне свою роботу у віртуальному режимі пізніше цього місяця. Про це в четвер, 16 вересня, заявив представник МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". При цьому конкретні дати він відмовився назвати.

"Не можу дати жодних деталей про часові рамки виділення грошей або про розширення (програми. - Ред.). (...) Дискусії тривають", - відповів Райс на прохання прокоментувати заяви представників уряду України.

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Нагадаємо, напередодні очільник українського уряду Денис Шмигаль анонсував початок роботи місії МВФ в Україні 18 вересня. За його словами, Україна очікує 750 мільйонів доларів США другого траншу від МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, оскільки всі умови українська сторона виконала.

Призупинена програма МВФ

У червні 2020 року МВФ затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько п'яти мільярдів доларів США, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі 2,1 мільярда. Було заплановано чотири перегляди виконання умов кредитної програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

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Цього тижня голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу stand-by може бути вище запланованих 700 мільйонів доларів унаслідок об'єднання траншу, однак це питання будуть обговорювати з фондом. Наприкінці серпня міністр фінансів України Сергій Марченко визнав, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року