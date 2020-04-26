 ″Мрія″ доставить медичний вантаж у Німеччину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2020

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Новини

"Мрія" доставить медичний вантаж у Німеччину

Український літак Ан-225 "Мрія" 27 квітня доставить медичний вантаж з Китаю до німецького аеропорту Лейпциг/Галле. Зустрічатиме рейс міністерка оборони ФРН.

Ан-225 Мрія

Ан-225 "Мрія" злітає з аеропорту в Гостомелі

Український вантажний літак Ан-225 "Мрія" в понеділок, 27 квітня, має доставити до німецького аеропорту Лейпциг/Галле медичний вантаж. Зустрічатиме найбільший у світі літак міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер, повідомляє агенція dpa.

Рейс відбудеться в рамках організованого Бундесвером "повітряного мосту" з КНР, звідки до Німеччини має бути доставлено 25 мільйонів захисних масок. Вранці 26 квітня до аеропорту Лейпциг/Галле вже прибув український літакАн-124 "Руслан" з вантажем масок. Загалом у рамках "повітряного мосту" буде здійснено три рейси.

Нагадаємо, щоБундесвер допомагає уряду ФРН в боротьбі з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Літаки Бундесверу також доставили до Німеччини важкохворих італійців, інфікованих коронавірусом. Їх лікують у ФРН на знак солідарності в кризовий період.

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