"Мрія" доставить медичний вантаж у Німеччину

Український вантажний літак Ан-225 "Мрія" в понеділок, 27 квітня, має доставити до німецького аеропорту Лейпциг/Галле медичний вантаж. Зустрічатиме найбільший у світі літак міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер, повідомляє агенція dpa.

Рейс відбудеться в рамках організованого Бундесвером "повітряного мосту" з КНР, звідки до Німеччини має бути доставлено 25 мільйонів захисних масок. Вранці 26 квітня до аеропорту Лейпциг/Галле вже прибув український літакАн-124 "Руслан" з вантажем масок. Загалом у рамках "повітряного мосту" буде здійснено три рейси.

Нагадаємо, щоБундесвер допомагає уряду ФРН в боротьбі з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Літаки Бундесверу також доставили до Німеччини важкохворих італійців, інфікованих коронавірусом. Їх лікують у ФРН на знак солідарності в кризовий період.