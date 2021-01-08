 МОЗ не наполягатиме на продовженні суворого карантину - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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МОЗ не наполягатиме на продовженні суворого карантину - Ляшко

Після завершення суворого карантину 25 січня в регіонах з локальними спалахами захворювання коронавірусом планується запроваджувати адаптивний карантин, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня. Про це у четвер, 14 січня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами Ляшка, у МОЗ розраховують, що Україна вийде з суворого карантину з 25 січня. Після цього планується запровадити адаптивний карантин, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності. Водночас він наголосив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати у прогнозах.

Мутований коронавірус в Україні поки не виявлений

Віктор Ляшко також повідомив, що в Україні поки що не виявлені випадки мутованого коронавірусу. "Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Наразі ми відправляємо до лабораторії ВООЗ, яка перебуває у клініці Charite у Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. На сьогодні цього штаму в Україні не виявлено", - сказав він. При цьому Ляшко зазначив, що мутація коронавірусу може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

Нагадаємо, посилений карантин в Україні запровадили з 8 січня. Станом на 14 січня від початку епідемії в Україні зафіксували понад 1,13 мільйона випадків зараження коронавірусом. Померли 20376 осіб, у яких підтвердили зараження.

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