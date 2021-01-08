МОЗ не наполягатиме на продовженні суворого карантину - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня. Про це у четвер, 14 січня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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За словами Ляшка, у МОЗ розраховують, що Україна вийде з суворого карантину з 25 січня. Після цього планується запровадити адаптивний карантин, який застосовуватиметься там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності. Водночас він наголосив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати у прогнозах.

Мутований коронавірус в Україні поки не виявлений

Віктор Ляшко також повідомив, що в Україні поки що не виявлені випадки мутованого коронавірусу. "Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Наразі ми відправляємо до лабораторії ВООЗ, яка перебуває у клініці Charite у Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. На сьогодні цього штаму в Україні не виявлено", - сказав він. При цьому Ляшко зазначив, що мутація коронавірусу може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

Нагадаємо, посилений карантин в Україні запровадили з 8 січня. Станом на 14 січня від початку епідемії в Україні зафіксували понад 1,13 мільйона випадків зараження коронавірусом. Померли 20376 осіб, у яких підтвердили зараження.