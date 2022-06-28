Moody's: Росія допустила дефолт за зовнішнім боргом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило понеділок, 27 червня, що Росія допустила дефолт за зовнішнім боргом, оскільки пільговий період купонних виплат сплив, а власники російського суверенного боргу так і не отримали виплати двома купонами євробондів на суму 100 мільйонів доларів.

Раніше того ж дня агентство Bloomberg також зазначило, що в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань, оскільки минув 30-денний пільговий період для виплати прострочених платежів за держоблігаціями "Росія-26" та "Росія-36".

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У даному випадку не йдеться про банкрутство в справжньому значенні цього слова, як це було 1998 року. Російська скарбниця не порожня, але через західні санкції, запроваджені у зв'язку з розв'язаною РФ війною проти України, Кремль має проблеми з виплатою боргів за кордоном.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву про дефолт "абсолютно неправомірною", оскільки Росія, за його словами, ще у травні зробила платіж. "А той факт, що (кліринговий центр. - Ред.) Euroclear утримав ці гроші, не довів їх до одержувачів, це вже не наші проблеми", - заявив Пєсков.

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