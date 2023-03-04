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Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль
Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх БірольФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

Міжнародне енергоагентство: РФ ослаблена на тривалий час

Олександр Куницький
14 хв. тому

Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль вважає, що Росія програла енергетичну битву. Тепер вона ослаблена на тривалий час, додав він.

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Після того, як Захід відмовився від російських нафти і газу, голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль вважає, що Росію було ослаблено на тривалий час. "Росія програла енергетичну битву", - заявив Біроль в інтерв'ю французькій газеті Libération в Парижі в суботу, 4 березня.

Як він пояснив, від початку повномасштабної російської війни проти України експорт нафти і газу знизився вдвічі, і це тільки початок, адже російські нафтогазові родовища технічно і геологічно комплексні, і вони потребують технологічної підтримки міжнародних експертів. "Однак ці експерти виїхали з Росії", - зауважив Біроль. Оскільки родовища не отримують необхідної технологічної підтримки, видобуток у середньостроковій перспективі знижуватиметься, додав він.

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Переорієнтація РФ на нові ринки

Також глава МЕА переконаний, що Росія не може просто замінити свого колись найбільшого споживача Європу на Азію. "Торгувати енергією - це не те ж саме, що продавати цибулю. Якщо ви втрачаєте свого найбільшого клієнта з сьогодні на завтра, ви повинні знайти інших, щоб компенсувати це. Але вам також потрібна нова інфраструктура для транспортування енергії", - пояснив Біроль. За його словами, на будівництво трубопроводів із Західного Сибіру до Китаю потрібні роки. "Роль Росії в міжнародних енергетичних справах буде набагато менш важливою в майбутньому", - переконаний  Біроль.

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Водночас, за словами глави МЕА, за останні десятиліття Європа припустилася двох стратегічних помилок у своєму енергопостачанні. Перша полягала в узалежненні від однієї країни, "і що ще гірше - від такої країни, як Росія". "Друга помилка, на мою думку, полягає в тому, що європейські країни хотіли відмовитися від ядерної енергетики, навіть попри те, що вона є національним джерелом виробництва електроенергії", - зазначив Біроль. Він також додав, що внаслідок енергетичної кризи в Європі отримали поштовх відновлювальні джерела енергії, і не лише з кліматичних міркувань. "Сьогодні уряди добре зрозуміли, що вони також убезпечують постачання енергії та незалежність", - наголосив глава МЕА.

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Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль

Міжнародне енергоагентство: РФ ослаблена на тривалий час

Економіка14 хв. тому
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