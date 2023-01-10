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Російські військові на Запорізькій атомній станції (фото з архіву)
Російські військові на Запорізькій атомній станції (фото з архіву)Фото: AP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Місія МАГАТЕ прибуде на українські АЕС найближчим часом

Євгенія Наконечна
2 год. тому

За даними Києва, місія МАГАТЕ незабаром має відвідати три АЕС на підконтрольних Україні територіях. Тривають переговори, щодо деокупації ЗАЕС.

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Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) незабаром прибуде на всі три атомні станції, розташовані на підконтрольній Україні території. Про це повідомив у вівторок, 10 січня, голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олег Коріков.

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"МАГАТЕ погодилося на організацію місії на всіх інших наших АЕС на запрошення України. Головна мета - моніторинг ядерної безпеки у воєнних умовах. Представники МАГАТЕ в режимі реального часу будуть свідками того, що відбувається, коли всі енергоблоки вимикаються аварійним захистом, як це сталося 23 листопада внаслідок обстрілів Росії", - заявив він на брифінгу.

Коріков також зазначив, що МАГАТЕ продовжує переговори з Росією щодо створення ініційованої агентством зони безпеки навколо захопленої Запорізької АЕС, виходячи з української позиції повної демілітаризації та деокупації станції.

Водночас він відзначив, що внаслідок окупації ЗАЕС росіянами "відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС".

"Фактично окупанти перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, де відбувається ремонт їхньої техніки", - висловив переконання Коріков, додавши, що всі ці дії на ЗАЕС відбуваються на очах постійної місії МАГАТЕ.

Коріков наголосив, що ЗАЕС під'єднана до енергосистеми України та споживає українську електроенергію, але, попри можливість видавати ресурс, її запуск у роботу блокують окупанти.

На початку січня МАГАТЕ заявило, що продовжує підготовку до розгортання постійної місії на чотирьох українських ядерних об'єктах: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС, а також на майданчику Чорнобильської АЕС, як це узгодили в грудні в Парижі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.

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