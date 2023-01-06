Шмигаль: Торік український бізнес збільшив сплату податків

У 2022-му український бізнес сплатив податків на 80 мільярдів гривень більше ніж у 2021 році, заявив прем'єр Денис Шмигаль. Це відбулося незважаючи на падіння економіки та велику кількість біженців.

У 2022 році бізнес сплатив податків на 80 мільярдів гривень більше ніж у 2021 році, заявив у п'ятницю, 6 січня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Підбиваючи підсумки 2022 року, хочу подякувати українському бізнесу, який сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у мирний 2021 рік. Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність і соціальна відповідальність дозволили втримати економіку України на плаву", - цитує прем'єра пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, українські громадяни та бізнес минулого року сплатили до державного бюджету понад 900 мільярдів гривень, ще 425 мільярдів гривень сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Крім того, за рахунок випуску військових облігацій до держбюджету було отримано близько 600 мільярдів гривень, додав прем'єр.

Трильйон від міжнародних партнерів

Також Шмигаль повідомив, що Україна торік отримала близько одного трильйона гривень від міжнародних партнерів. З них 410 мільярдів гривень надали США, 390 мільярдів гривень - країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком, ще 88 мільярдів гривень - від МВФ, 60 мільярдів гривень - від Світового банку та 17 мільярдів гривень - від Японії. Також надходили й інші суми від багатьох інших партнерів, додав Шмигаль.

За його словами, завдяки цій допомозі у 2022 році Україна профінансувала абсолютно всі видатки бюджету, які склали близько 2,7 трильйона гривень. "Ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Профінансували всі ці видатки в повному обсязі й вчасно", - зазначив Шмигаль.

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Падіння економіки та потік біженців

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна зіткнулася з економічними та соціальними викликами. За даними управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з 24 лютого до 3 січня 2023 року з України виїхали майже 17,1 мільйона людей, з яких 9,2 мільйона повернулися назад. Нині у 44 країнах Європи зареєстровано понад 7,9 мільйона біженців з України.

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За підсумками 2022 року падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України, за оцінкою міністерства економіки, становило 30,4 відсотка з похибкою два відсотки. Це найгірший результат з часів незалежності країни. Втім, показник виявився кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, зауважують в міністерстві. Тоді оцінки варіювалися в межах 40-50 відсотків падіння ВВП.

У державному бюджеті на 2023 рік закладений показник зростання ВВП на 3,2 відсотка. При цьому дефіцит держбюджету передбачається на рівні 38 мільярдів доларів, що становить 20,6 відсотка ВВП країни. Покрити його планують за рахунок допомоги від партнерів і міжнародних організацій.