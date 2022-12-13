Зеленський закликав підтримати енергосистему України

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України надати термінову допомогу країні в енергетичній галузі. Таку заяву він зробив у вівторок, 13 грудня, виступаючи на конференції "Солідарність з українським народом", що проводиться у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. "Ключове завдання - зберегти основну енергосистему України. Саме тому потрібен такий формат, - наголосив Зеленський. - Ми потребуємо кілька категорій обладнання - трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки. Як мінімум, до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг - до 2 ГВт. Щоб це стало можливим, потрібне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність".

За словами Зеленського, така підтримка може коштувати близько 800 мільйонів євро за поточними цінами.

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Спеціальні місії на об'єкти критичної інфрастуктури

Український лідер також закликав Євросоюз за аналогією з місіями МАГАТЕ на АЕС "направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури". "Такі місії ЄС можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та необхідного міжнародного контролю", - впевнений Зеленський. "Через руйнування терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. У зв'язку з цим нам потрібна підтримка з закупівлі двох мільярдів кубометрів газу", - пояснив глава української держави.

Як раніше зазначав прем'єр України Денис Шмигаль, унаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів, у яких також застосовувалися дрони-камікадзе, було пошкоджено всі теплові й гідроелектростанції в країні, а також близько 40 відсотків об'єктів високовольтної мережі.

Єврокомісія допоможе світлодіодними лампами

Тим часом стало відомо, що Єврокомісія профінансує придбання близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України. Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у своєму Twitter. "Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", - написала вона. На тлі цього очільниця Єврокомісії зауважила, що в разі постачання Україні 50 мільйонів таких ламп від партнерів це заощадить 1 ГВт. "У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", - запевнила фон дер Ляєн.

Перепони для імпорту

Як повідомлялось, в Україні ні приватні, ні державні трейдери не розпочали повноцінний імпорт електроенергії. Для цього є дві вагомі причини. По перше, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E встановила обмеження пропускної спроможності міждержавних мереж. На початку листопада голова національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв про бажання України збільшити можливості для імпорту електроенергії з Європейського Союзу в два-три рази, з 500 МВт до 1000-1500 МВт.

Окрім ліміту пропускної спроможності, імпорт не відбувається через суттєву різницю в цінах. Якщо в Україні у жовтні максимальна ціна мегават/години у сегменті ринку закупівля "на добу наперед" становила три тисячі гривень, то у Словаччині - трохи більше дев'яти тисяч, в Угорщині - 10 тисяч, а у Румунії - майже 13 тисяч гривень у перерахунку.