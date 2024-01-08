Мішель щодо відставки: ЄС має варіанти, як уникнути Орбана

Нинішній голова Євроради запевнив, що у разі його обрання до Європарламенту у ЄС буде достатньо часу, щоб обрати його наступника та "уникнути Орбана".

У відповідь на критику рішення про дострокову відставку глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС має достатньо часу для обрання його наступника, а також варіанти, як "уникнути Віктора Орбана". Про це ввечері неділі, 7 січня, написала агенція Reuters.

Напередодні Мішель оголосив про свої плани балотуватися до Європарламенту на виборах в червні, що в разі обрання означатиме дострокове припинення ним повноважень на посаді голови Європейської Ради.

"Я хочу чітко заявити, що в будь-якому випадку, в червні має бути ухвалене рішення щодо мого наступника, а рішення парламенту буде прийняте в липні, тому Раді буде легко ухвалити рішення і передбачити, коли мій наступник приступить до виконання своїх обов'язків", - заявив глава Європейської Ради на брифінгу.

Орбан може замінити Мішеля

Оскільки Угорщина головує в Раді ЄС на ротаційній основі з липня по грудень цього року, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може зрештою перебрати повноваження Мішеля, якщо лідери ЄС не зможуть швидко погодити кандидатуру нового глави інституції.

Натомість Мішель запевнив, що "існує багато інструментів, якщо є політична воля, щоб уникнути Віктора Орбана". Свої плани балотуватися в Європарламент на чолі списку ліберальної бельгійської партії "Реформістський рух" (MR) Мішель пояснив потребою "підвищити легітимність європейської демократії".

Відставка Мішеля відбувається в критичний момент для дипломатії ЄС, коли блок намагається зберегти підтримку України, впоратися з розколом на Близькому Сході і суперечками з Китаєм, зауважує Reuters.

48-річний Мішель обійняв посаду голови Євроради в грудні 2019 року. Це буде першим випадком, коли чинний голова Євроради балотуватиметься на виборах до Європарламенту й так само першим випадком дострокового складання повноважень головою Євроради.

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