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Миротворець ООН в ДР Конго
Миротворець ООН в ДР Конго Фото: Moses Sawasawa/AP Photo/picture alliance
КонфліктиДемократична Республіка Конго

Миротворець ООН убитий в ДР Конго

Степан Смишляєв
35 хв. тому

Раніше цього тижня країну відвідав Папа Римський, який закликав припинити насильство в ДРК. До цього ж напередодні закликали і лідери Східноафриканського співтовариства.

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Миротворець Організації Об’єднаних Націй з Південно-Африканської Республіки убитий і ще один - дістав поранення внаслідок нападу на гелікоптер у східній частині Демократичної Республіки Конго  у неділю, 5 лютого.

Гвинтокрил прямував до Гоми - адміністративного центру конголезької провінції Північне Ківу. В цій провінції ведуть активну діяльність бойовики Руху 23 березня (March 23 Movement, M23), які контролюють кілька міст і навіть загрожують Гомі.

Однак в місії ООН в ДР Конго наразі кажуть, що невідомо, хто саме і звідки обстріляв гвинтокрил.

Через бойові дії в Північному Ківу з березня 2022 року щонайменше 520 тисяч людей були змушені залишити свої домівки, зауважує Reuters. Напередодні лідери Східноафриканського співтовариства (East African Community), до якого входять ДР Конго, Руанда, Уганда, Кенія, Танзанія, Бурунді та Південний Судан закликали всі  сторони конфлікту  припинити вогонь.

Читайте також: Протести проти місії ООН в ДР Конго: щонайменше 15 загиблих, серед них - миротворці

Папа Римський закликав до миру в республіці

Раніше цього тижня в рамках візиту до Африки Демократичну Республіку Конго відвідував Папа Римський Франциск. Під час візиту він закликав припинити насильство в країні.

Він також згадав про ДР Конго 5 лютого, відлітаючи до Рима з Південного Судану, наголосивши на тому, що якщо не зупинитися - ескалація продовжуватиме зростати. "Давайте зупинимося вчасно, тому що одна бомба породжує більшу бомбу, ще більшу бомбу", - сказав він журналістам.

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