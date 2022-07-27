Протести проти місії ООН в ДР Конго: щонайменше 15 загиблих, серед них - миротворці

Щонайменше 15 людей загинули, близько 50 отримали поранення під час дводенних протестів на сході ДР Конго проти місії ООН у країні, повідомляє Associated Press у середу, 27 липня.

За даними Організації Об'єднаних Націй, один миротворець з Марокко та двоє поліцейських з Індії, які служили в миротворчих силах ООН, убиті. Крім того, під час сутичок з протестувальниками на базі ООН у Бутембо в провінції Північне Ківу поранень зазнав поліцейський з Єгипту.

"Нападники заволоділи зброєю конголезької поліції і стріляли по персоналу ООН", - цитує агенція повідомлення ООН.

Причиною протестів стало невдоволення місцевих мешканців нібито неефективністю діяльності місії у захисті безпеки цивільного населення. Останнім часом в ДР Конго зросло насильство з боку озброєних повстанських груп, зокрема бойовиків Руху 23 березня, попри розгорнуту у країні місію миротворців, яка налічує понад 16 тисяч військових.

Протестувальники в Гомі

За два дні протестувальники скоїли щонайменше чотири насильницькі напади на бази співробітників місії, зокрема в Гомі та інших частинах провінції Північне Ківу, вимагаючи ООН покинути ДР Конго.

"Натовп кидає каміння та запальні бомби, вдирається на бази, грабує, скоює вандалізм а також підпалює об’єкти", - розповів заступник речника ООН Фархан Хак. За його словами, ООН намагається врегулювати ситуацію, зокрема шляхом направлення сил швидкого реагування, втім немає жодних ознак припинення насильства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що будь-який напад на співробітника ООН може вважатися воєнним злочином і закликав конголезьку владу швидко розслідувати вбивства та притягнути винних до відповідальності. Водночас він висловив жаль з приводу загибелі демонстрантів і підтвердив зобов'язання миротворчої місії ООН співпрацювати з владою Конго в розслідуванні того, що трапилося.

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