У ДР Конго понад 50 людей засудили до страти у справі про вбивство експертів ООН

Військовий трибунал у Демократичній Республіці (ДР) Конго засудив 51 особу до страти за вбивство у 2017 році двох співробітників ООН, повідомляє агенція AFP у суботу, 29 січня.

Вказується, що з 54 підсудних одну людину засуджено до десяти років в'язниці, ще двох виправдали. При цьому, як зазначає агенція, у ДР Конго з 2003 року діє мораторій на смертну кару. Вона зазвичай замінюється на довічне ув'язнення.

Двоє співробітників ООН - громадянин США Майкл Шарп та громадянка Швеції Зайда Каталан - зникли безвісти у березні 2017 року в конголезькій провінції Касаї. Вони розслідували масові поховання, пов’язані з кривавим конфліктом, який спалахнув між урядовими військами і бойовиками у 2016 році. Тіла експертів ООН знайшли в одному з сіл 28 березня 2017 року, через 16 днів після того, як вони зникли. За офіційною версією подій, співробітників ООН вбили місцеві бойовики.

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У 2016 році в регіоні Касаї спалахнули заворушення, спровоковані вбивством місцевого вождя Камвіні Нсапу силами безпеки країни. Як зазначає AFP, внаслідок зіткнень близько 3400 людей загинули, а десятки тисяч людей залишили свої домівки, перш ніж конфлікт згас у середині 2017 року.