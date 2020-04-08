Мінцифри пояснило позицію щодо штрафів через невикористання застосунку "Дій вдома"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю DW прокоментував поширену українськими ЗМІ інформацю про штрафи за відмову встановлювати додаток "Дій вдома".

"Встановлення додатку розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить застосунок, немає. Це жодним чином не регламентується", - заявив Федоров у середу, 8 квітня.

"Як працюватиме МВС і як реально виглядатиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже говорив не один раз, що це робиться не для того, щоб приїхати і зняти з когось гроші", - додав він.

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Очільник мінцифри пояснив, що застосунок "Дій вдома" є звичайним інструментом, щоб розуміти, скільки саме людей перебувають у самоізоляції, як вони її дотримуються, у яких регіонах знаходяться, скільки людей проживають із ними тощо.

"Це така аналітична інформація. В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні і так працює. Нічого страшного не відбувається. І застосунок "Дій вдома" - це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією", - стверджує Федоров.

Як повідомлялося, 7 квітня в українських ЗМІ із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова була розповсюджена інформація, що в Україні запустили мобільний додаток для контролю за дотриманням самоізоляції та обсервації, невикористання якого прирівнюватиметься до порушення режиму і призведе до штрафу.