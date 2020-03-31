 За порушення режиму самоізоляції оштрафовані 130 українців - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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За порушення режиму самоізоляції оштрафовані 130 українців - МВС

У МВС України попередили, що перевірку громадян, які повернулись з-за кордону, здійснюватимуть вибірково. Штраф за порушення становить 17 тисяч гривень.

Ukraine | Mann mit Mundschutz in Kiew (picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko)

За порушення режиму самоізоляції вже оштрафовані 130 громадян, які повернулись з-за кордону, повідомив у четвер, 2 квітня, заступник міністра Антон Геращенко. Штраф за порушення - 17 тисяч гривень.

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"За порушення режиму самоізоляції на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів", - сказав він.

Геращенко попередив, що поліція вибірково контролюватиме, чи дотримуються особи, які повернулися, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль неможливий. "Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім заплатить штраф 17 тисяч гривень", - додав заступник міністра.

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Як повідомлялось, український уряд має намір посилити контроль за дотриманням обсервації і самоізоляції, а також обмежити відвідування парків і зон відпочинку. Серед основних нововведень, які зараз перебувають на стадії розгляду, визначення понять "самоізоляція", "обсервація", "обов'язкова ізоляція". Для посилення контролю за поширенням інфекції планується ввести медико-санітарне спостереження за особами, які перебувають на обсервації або ізоляції. Обов'язкова 14-денна обсервація й ізоляція передбачена для всіх громадян, які прибувають в Україну після 28 березня.

Крім того, згідно з повідомленням Офісу президента, влада розглядає можливість введення більш жорстких карантинних заходів, зокрема ввести режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня й обмеження кількості людей під час перебування на вулиці, оскільки на Великодні свята очікується пік захворюваності коронавірусу. Карантин в Україні продовжено до 24 квітня.

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