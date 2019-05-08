Мінцифра: За кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія

Міністерство цифрової трансформації повідомило в неділю, 16 січня, що за кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія. На це вказують усі наявні докази, зазначається в повідомленні міністерства.

"За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах", - говориться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що мета Росії - не лише залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора та підірвавши довіру до влади з боку українців.

"Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців", - вважають у відомстві.

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У мінцифрі закликали українців не піддаватися паніці

"Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - додають у повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що "Дія" не зберігає персональні дані українців. Усі вони розміщені у відповідних реєстрах, які надійно захищено. Застосунок є тільки "мостом" між інформацією з держреєстрів та користувачем.

Росія відкидає звинувачення

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Росія не причетна до кібератаки на українські урядові сайти. "Ми не маємо до цього жодного відношення, і Росія не має жодного відношення до цих кібератак", - сказав він у фрагменті інтерв'ю CNN, опублікованому газетою The Hill у своєму Twitter.

Попередньо Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) закидала кібератаку групі хакерів, яка може бути пов'язана з білоруськими спецслужбами. Про це напередодні заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, який раніше очолював Кіберполіцію України.

Він поклав відповідальність за злам урядових інтернет-ресурсів на хакерську групу UNC1151. За словами Демедюка, дії кіберзловмисників можуть слугувати прикриттям для "більш деструктивних дій", наслідки яких стануть відчутними найближчим часом.

Від хакерської атаки в ніч на 14 січня постраждали понад 70 українських державних сайтів.