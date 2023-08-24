Міноборони влаштувало "марафон подяки" партнерам за допомогу

У День незалежності України в соцмережах міноборони від самого ранку публікуються відео з подяками країнам, що надають допомогу. Наразі оприлюднені ролики, присвячені понад 20 державам, вони продовжують виходити.

З нагоди Дня незалежності України у четвер, 24 серпня, міністерство оборони влаштувало "марафон подяки друзям і партнерам, які прийшли на допомогу нашій державі".

Від самого ранку в соціальних мережах міністерства публікуються відеоролики, присвячені різним країнам, які надавали Україні допомогу в протидії повномасштабному вторгненню Росії.



Переважно в них згадується саме військова допомога, хоча у випадку окремих, країн, які не надавали озброєння, наприклад Японії, йдеться про нелетальну та гуманітарну поміч.

Наразі опубліковані понад 20 відео, присвячених допомозі Японії, Австралії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії, Швеції, Німеччини, Данії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Франції, Іспанії, Естонії, Канади, США, Великобританії. Ролики продовжують оприлюднювати.

Загальний їхній концепт схожий: під музику країни, якій висловлюється подяка, змонтовані кадри візитів представників цих держав до України, також продемонстровані зразки наданих озброєнь, а подекуди - приклади їхнього застосування. Однак кожен ролик зроблений зі своїми "фішками" у відеоряді, музичному чи текстовому супроводі.

Зокрема, у відео, присвяченому Німеччині, використані фрагменти з кліпу Supergeil і згадуються передані Україні зенітні самохідні артилерійські установки (САУ) Gepard, танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T.

У ролику, присвяченому Франції, під пісню Je t'aime... йдеться, що "романтичні жести можуть мати багато виглядів", і після кадрів з шоколадом і трояндами демонструються САУ Caesar.

У відео про допомогу Великобританії під трек London Calling згадуються ракети до протитанкових ракетних комплексів NLAW, артилерія, бронетехніка та танки Challenger 2. Завершується воно словами "хто знає, що наші британські друзі надішлють нам наступним?". Після цього демонструється авіаносець і підпис "жартуємо".

А ролик про Польщу змонтований під популярну в цій країні, а також в Україні, пісню "Гей, соколи" (польською - Hej, sokoły). В ньому наголошується, що Україна "не могла би побажати кращого друга" ніж Польща.

"Криза вдячності"

У липні-серпні Україна декілька разів стикалася з закидами щодо "невдячності" за надану їй допомогу з боку партнерів. Спочатку міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Київ багато вимагає від партнерів і мав би бути вдячнішим. Цей інцидент був швидко врегульований.

Пізніше про "невдячність" українців за допомогу заявив керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач. В подальшому це призвело до різких дипломатичних кроків і певного загострення відносин між державами.