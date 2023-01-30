Виробництво дронів: міноборони України уклало 16 контрактів

Міністерство оборони України уклало 16 контрактів з українськими компаніями щодо виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив у понеділок, 30 січня, очільник оборонного відомства Олексій Резніков.

"Ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з генеральним штабом ЗСУ, після випробувань, міноборони вже укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА", - написав він у Facebook.

За словами Резнікова, у 2023 році на закупівлю безпілотників для Збройних сил України (ЗСУ) планується спрямувати близько 20 мільярдів гривень. "Це лише початок. Адже мова йде не тільки про потреби аеророзвідки. Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектра застосування - повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо", - зазначив він.

"Спрощення процедур"

Наразі розвиток і підтримка українського ринку БПЛА, як стверджує Резніков, є одним із ключових напрямків міноборони, і тому восени 2022 року відбулося "радикальне спрощення процедури прийняття ОВТ в експлуатацію в армії". Під час нещодавніх обговорень, за його словами, представники міноборони, генерального штабу ЗСУ та виробників БПЛА визначили низку завдань щодо вдосконалення регуляторних процедур. "Ці пропозиції вже сьогодні - 30 січня, будуть обговорені на засіданні Координаційного штабу з питань розвитку виробництва розвідувальних та ударних дронів вітчизняних виробників. Найближчими днями я особисто планую зустрітися з українськими розробниками і виробниками БПЛА", - повідомив Резніков.

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Нагадаємо, торік українська компанія "Укрспецсистемс" презентувала новий безпілотний авіаційний комплекс - Шарк (у перекладі з англійської - акула). Як повідомили DW у компанії, безпілотник - стійкий до роботи в умовах радіоелектронної боротьби, може здійснювати політ протягом двох годин з максимальною швидкістю 150 кілометрів на годину, а час для його розгортання складає 15 хвилин.