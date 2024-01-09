Міноборони розриває всі контракти з компаніями Гринкевичів

Після розголосу корупційного скандалу за участі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у розкраданні понад мільярда гривень, виділених на армію, міністерство оборони України розриває усі контракти з пов'язаними з ним компаніями. Про це заявив заступник глави відомства Віталій Половенко під час пресконференції у Києві у вівторок, 9 січня.

"У міністерства оборони яка позиція по кейсу Гринкевичів: позиція така, що після публікації в ЗМІ міністерством оборони було зразу ухвалено рішення стосовно розривання тих договорів, які міністерством було попередньо укладено", - наголосив він.

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Корупційна справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Проти нього ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень. За даними українських ЗМІ, фігурантом корупційної справи є Ігор Гринкевич.

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