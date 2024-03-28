Міноборони Польщі замінило командувача Єврокорпусом

Міноборони Польщі призначило командувачем Єврокорпусом Пьотра Блазеуша замість Ярослава Громадзиньского, якого відкликали з посади у зв'язку з "новою інформацією" контррозвідки про нього.

Після несподіваного відсторонення командувача Єврокорпусом (сили швидкого реагування НАТО і ЄС) в Страсбурзі Ярослава Громадзіньского міністерство оборони Польщі призначило його наступником генерала Пьотра Блазеуша, повідомило відомство у Варшаві у четвер, 29 березня, на платформі X.

Пьотр Блазеуш досі обіймав посаду першого заступника начальника генштабу польських Збройних сил. Експерти вважають його одним з найдосвідченіших польських воєначальників. У 2011-2012 роках він командував польським контингентом в Афганістані, а посаду першого заступника начальника генштабу посів у 2021 році.

Відсторонення генерала Громадзінського

Генерал-лейтенант Ярослав Громадзінський був напередодні відкликаний з посади командувача Єврокорпусом. Йому було наказано негайно повернутися до Польщі на тлі розслідування контррозвідки, яка отримала про нього "нову інформацію".

"Служба військової контррозвідки почала розслідування щодо генерал-лейтенанта Ярослава Громадзіньского у зв'язку з отриманням нової інформації про офіцера. У зв'язку з цим було ухвалене рішення про звільнення генерал-лейтенанта Громадзіньского з посади командувача Єврокорпусом і його негайне повернення в країну", - йшлося в заяві польського міністерства.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 28 березня заявив в інтерв'ю телеканалу TVN24, що союзники були належним чином проінформовані про зміщення Громадзіньского. "Коли така процедура проводиться, не йдеться про пред'явлення обвинувачень, але відсторонення від посади необхідне", - пояснив він, зазначивши, що зараз важливо прояснити справу, перш ніж ухвалювати остаточне рішення. Якщо підозри щодо Громадзінського не підтвердяться, то він зможе повернутися до "нормальної служби", заявив Косіняк-Камиш.

Громадзінський наполягає на невинуватості

Сам Ярослав Громадзінський запевнив, що йому нема в чому собі дорікнути, і висловив упевненість в тому, що розслідування завершиться для нього позитивно. "Під час служби на штабних і керівних постах в Польщі й за кордоном я завжди з гідністю представляв мундир польського солдата", - наголосив він.

Єврокорпус був створений в 1993 році з ініціативи тодішніх канцлера ФРН Гельмута Коля (Helmut Köhl) і президента Франції Франсуа Міттерана. Сьогодні він налічує до 60 тисяч військових з Німеччини, Франції, Бельгії, Іспанії та Люксембургу і призначений для виконання місій НАТО і ЄС.