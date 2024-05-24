Міністри ЄС говоритимуть про закупівлю зброї для України

Надання систем ППО, боєприпасів та використання прибутків від російських активів для закупівля зброї для України стануть головними темами засідань міністрів закордонних справ та оборони ЄС, які відбудуться у Брюсселі.

Російська агресія проти України та надання Києву усієї можливої військової підтримки стануть центральними темами засідань Ради ЄС з питань зовнішньої політики та Ради ЄС з питань оборони, які відбудуться у Брюсселі 27 та 28 травня. "Ситуація на полі бою в Україні дуже важка, Росія атакує і руйнує життєво важливу інфраструктуру, особливо енергетичну, тому на цих засіданнях йтиметься про військову підтримку України: надання боєприпасів, систем протиповітряної оборони, військового обладнання", - повідомив журналістам високопоставлений співробітник Єврокомісії у п'ятницю, 24 травня.

Він наголосив, що "найважливіша частина дискусії" відбудеться під час засідання Ради ЄС з питань оборони. "Два роки тому, коли війна тільки починалася, ми багато говорили про політику, зараз ми говоримо переважно про питання оборони", - відзначив дипломат.

Конфісковані російські прибутки підуть на передоплату зброї для України

Обговорюючи підтримку України, міністри оборони 27 країн-членів ЄС сконцентрують увагу на кількох головних напрямках. Серед них вирішення питання щодо надання Україні систем протиповітряної оборони (ППО) та боєприпасів.

Наразі Німеччина координує зусилля інших європейських країн з пошуку додаткових систем протиповітряного захисту для України. І під час засідання міністри послухають німецького колегу щодо того, як просуваються ці зусилля. Окрім цього, глави оборонних відомств розглянуть реалізацію ініціативи ЄС з надання Києву мільйона боєприпасів, котрі мали надійти до України ще у березні. "Через певні затримки цієї мети не вдалося досягти в обіцяні терміни, але ми досягнемо її до того, як завершить поточний рік", - сказав дипломат, безпосередньо причетний до підготовки Ради ЄС міністрів оборони.

Серед інших пунктів зустрічі - обговорення надання восьмого пакету військової допомоги Україні у рамках Європейського фонду миру (ЄФП), який наразі блокує Угорщина, та використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Києву. 90 відсотків цих прибутків, як очікується, мають бути передані у бюджет ЄФП. "Ми сподіваємося, що отримаємо перший транш цих готівкових коштів до кінця липня і зможемо зробити передоплату за придбання зброї та військового устаткування для України", - сказав чиновник. За його словами, ця зброя купуватиметься в Європі, поза її межами або в самій Україні.

Останнім пунктом української частини зустрічі Ради міністрів оброни стане робота тренувальної місії ЄС EUMAM, у рамках якої підготовку пройшли уже 50 тисяч українських військовослужбовців, "і ще десять тисяч пройдуть тренінг до кінця літа". Міністри послухають стратегічний огляд діяльності EUMAM і обговорять "майбутнє цієї місії".

Глобальний саміт миру окреслить рамки для мирних переговорів в Україні

На зустрічі у Брюсселі глави зовнішньополітичних відомств ЄС також мають намір обмінятися думками щодо Глобального саміту миру, який має пройти у Швейцарії 16 червня. Свою участь у саміті підтвердили близько 70 країн. За словами високопоставленого європейського дипломата, у ЄС вважають, що Саміт миру "окреслить рамки щодо майбутніх мирних переговорів в Україні, які базуватимуться на принципах міжнародного права". "Не можна говорити про тривалий і справедливий мир, якщо він не базуватиметься на територіальній цілісності та суверенності України", - наголосив дипломат.

Він визнав, що "за столом переговорів мала б сидіти Росія", і над цим у Брюсселі "багато думали". "Проте цілком неприйнятно говорити, що спочатку треба припинити вогонь, а потім починати переговори. Це заморозить ситуацію і підірве територіальну цілісність України, цього не має статися", - заявив дипломат.

Проти Росії запустять новий санкційний механізм

Міністри закордонних справ ЄС продовжать також роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії. А також ухвалять новий санкційний режим проти фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення прав людини у РФ.

Європейський дипломат не підтвердив інформацію про те, що новий санкційний режим буде названий на честь російського опозиційного політика Олексія Навального. Проте, за його словами, "найважливіше те, що цей новий механізм санкцій було ухвалено і він почне діяти наступного понеділка".