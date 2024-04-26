Міністра Сольського звільнили з-під варти під заставу

Мінагрополітики повідомило про внесення застави у розмірі понад 75 мільйонів гривень за Сольського, яку цього ж дня визначив ВАКС. Утім, хто саме вніс, у відомстві не уточнили.

За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесли заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень, яку раніше цього дня визначив Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) як альтернативу арешту.Таким чином Миколу Сольського звільнили з-під варти і він продовжує виконувати повноваження міністра, повідомила пресслужба його відомства у п'ятницю, 26 квітня.

Кількома годинами раніше суд ухвалив рішення узяти Сольського під варту до 24 червня.

У чому звинувачують міністра агрополітики

Йдеться про можливий злочин, скоєний із 2017 по 2021 роки, тобто ще до призначення Миколи Сольського на посаду міністра агрополітики в березні 2022 року. За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Сольський незаконно придбав у Сумській області державну землю на суму 291 мільйон гривень (7,35 мільйона доларів) і намагався придбати землю на суму 190 мільйонів гривень (4,8 мільйона доларів).

У межах злочинної схеми земля була незаконно вилучена у двох державних компаній і передана ветеранам війни з умовою, що ті здадуть її в оренду деяким приватним фірмам, вважають прокурори. Микола Сольський і його адвокат заявили, що він не отримував вигоди від подібної схеми.

Сольський подав у відставку

Миколі Сольському вручили підозру у незаконному заволодінні державними землями 25 квітня. Того ж дня він подав заяву про відставку. До того як його звільнення схвалить український парламент, Сольський формально залишатиметься на посаді міністра.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що заяву Сольського буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.