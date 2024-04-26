Суд арештував Сольського у справі про заволодіння держземлею

ВАКС призначив Сольському арешт до 24 червня з альтернативою внесення застави у розмірі 75,7 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України у п'ятницю, 26 квітня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня міністру аграрної політики Миколі Сольському, якого підозрюють в незаконному заволодінні державною землею.

За постановою суду, вийти з-під варти Сольський може у разі внесення застави, сумою в 75,7 мільйона гривень, випливає з трансляції з засідання на Youtube-каналі ВАКС. Днем раніше він подав у відставку на тлі корупційного скандалу.

Напередодні Сольському вручили підозру у незаконному заволодінні землямиу Сумській області на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) стверджує, що міністр очолював злочинну групу, до якої входили посадовці органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), а також "особи, які контролювали діяльність цих органів - так звані куратори".

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два державних підприємства в Сумській області мали право постійного користування землею, а через їхню відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Далі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання, стверджують правоохоронці.

Сольський: Всі докази та аргументи - вже на розгляді судів

Сам Сольський стверджує, що "події стосуються 2017-2018 років, коли він був адвокатом", тобто ще до призначення його на посаду міністра агрополітики у березні 2022 року. Він пообіцяв "гарантувати максимальну відкритість для встановлення істини", але додав, що "в цьому немає потреби - всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів".