Міністр юстиції ФРН попередив про наслідки для антисемітів

Антисемітська поведінка в майбутньому спричинить ризики для права на проживання в Німеччині та отримання німецького громадянства, заявив Марко Бушман.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) попередив про наслідки для іммігрантів, які демонструють антисемітську поведінку.

"Ми вживаємо запобіжних заходів проти натуралізації антисемітів", - заявив політик в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 29 жовтня.

За його словами, органи, що займаються питаннями натуралізації, повинні в майбутньому "розслідувати навіть такі дрібні правопорушення, як образа, щоб визначити, чи не були ці дії вчинені з антисемітських мотивів", а якщо суддя встановить наявність таких мотивів, "винний більше не зможе стати громадянином Німеччини".

"Для осіб, які не мають німецького паспорта, ми також повинні враховувати наслідки, передбачені законом про перебування в країні", - додав він.

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Бушман наголосив, що на Німеччині лежить історична відповідальність: "Ніколи більше євреї в Німеччині не повинні ставати жертвами терору і переслідувань. Проти тих, хто це не поважає, ми повинні діяти з усією суворістю".

Коментуючи пропалестинські демонстрації, Бушман зазначив: "У країні, де з'явився Голокост, ніхто не повинен святкувати масове вбивство євреїв".

Як повідомлялося, після масштабного нападу на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі) у Німеччині фіксують зростання кількості злочинів антисемітського та антиізраїльського спрямування. Тільки в Берліні, за даними поліції, зареєстрували понад 850 злочинів.

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