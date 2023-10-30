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Міністр юстиції ФРН попередив про наслідки для антисемітів

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
30 жовтня 2023 р.

Антисемітська поведінка в майбутньому спричинить ризики для права на проживання в Німеччині та отримання німецького громадянства, заявив Марко Бушман.

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман
Марко БушманФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) попередив про наслідки для іммігрантів, які демонструють антисемітську поведінку.

"Ми вживаємо запобіжних заходів проти натуралізації антисемітів", - заявив політик в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 29 жовтня.

За його словами, органи, що займаються питаннями натуралізації, повинні в майбутньому "розслідувати навіть такі дрібні правопорушення, як образа, щоб визначити, чи не були ці дії вчинені з антисемітських мотивів", а якщо суддя встановить наявність таких мотивів, "винний більше не зможе стати громадянином Німеччини".

"Для осіб, які не мають німецького паспорта, ми також повинні враховувати наслідки, передбачені законом про перебування в країні", - додав він.

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Бушман наголосив, що на Німеччині лежить історична відповідальність: "Ніколи більше євреї в Німеччині не повинні ставати жертвами терору і переслідувань. Проти тих, хто це не поважає, ми повинні діяти з усією суворістю".

Коментуючи пропалестинські демонстрації, Бушман зазначив: "У країні, де з'явився Голокост, ніхто не повинен святкувати масове вбивство євреїв".

Як повідомлялося, після масштабного нападу на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі) у Німеччині фіксують зростання кількості злочинів антисемітського та антиізраїльського спрямування. Тільки в Берліні, за даними поліції, зареєстрували понад 850 злочинів.

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