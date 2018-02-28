Міністерство у справах ветеранів очолила генерал-майорка СБУ Лапутіна

Верховна Рада у п'ятницю, 18 грудня, призначила міністеркою у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За відповідну постанову проголосували 248 народних депутатів на пленарному засіданні.

На засіданні парламенту Лапутіна зазначила, що сподівається домогтися збільшення державного фінансування міністерства у справах ветеранів. "На жаль, бюджет для мінветеранів досить невеликий, але, за можливості, я буду його змінювати в плані збільшення", - цитує Лапутіну агенція "Українські новини".

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Юлія Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (СБУ). 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні-грудні 2014 року Лапутіна була командиркою оперативної групи СБУ в рамках Антитерористичної операції (АТО), як тоді називалася силова операція проти проросійський сепаратистів на Донбасі, та виконувала завдання із затримання бойовиків.

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Із 2014 року Лапутіна обіймала посаду заступника начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Має звання генерал-майора СБУ.

Цими днями український парламент розглядає питання про призначення голів одразу кількох міністерств. Напередодні Верховна Рада призначила нових міністрів освіти та аграрної політики. Ними стали, відповідно, Сергій Шкарлет та Роман Лещенко. Натомість парламент не підтримав запропоновану урядом кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.