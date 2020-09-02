 Мінфін України оскаржить рішення суду щодо ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мінфін України оскаржить рішення суду щодо "Приватбанку"

Міністерство фінансів України оскаржить рішення суду щодо стягнення з "Приватбанку" 10 мільярдів гривень на користь Суркісів. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що суд ухвалив це рішення, не розглянувши справу по суті.

Мінфін України оскаржить рішення суду щодо стягнення з Приватбанку майже 10 мільярдів гривень

Мінфін України оскаржить рішення суду щодо стягнення з "Приватбанку" (архівне фото) майже 10 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України оскаржуватиме рішення щодо примусового стягнення з "Приватбанку" майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів. Про це повідомила пресслужба міністерства у середу, 2 вересня.

У мінфіні уточнили, що ухвалене 2 вересня рішення Печерського районного суду міста Києва за головуванням судді Вовка С.В. про порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, "направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 мільярдів гривень (350 мільйонів доларів) та прийнято з порушенням норм процесуального законодавства".

"Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку 350 мільйонів доларів на користь компаній братів Суркісів та продовжуватиме захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену сьогодні ухвалу", - зазначили в міністерстві.

Тим часом у Національному банку України заявили, що продовжать захищати законність рішень про націоналізацію "Приватбанку" та докладуть "усіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

"Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов'язаних з ексвласниками осіб у "Приватбанку" у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку "Приватбанку" та фінансової системи", - йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Читайте також: Верховний суд ухвалив рішення у справі Суркісів проти "Приватбанку"

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, на думку уряду, суд прийняв це рішення з порушенням норм процесуального законодавства - без розгляду справи по суті.

"Уряд не погоджується з відповідною ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді. Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті", - написав Шмигаль у соцмережі Facebook. Він уточнив, що рішення суду не стосується питання націоналізації "Приватбанку".

Нагадаємо, раніше цього ж дня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів у їхній суперечці із "Приватбанком".

Йдеться про позов про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "Приватбанку" обслуговувати депозити компаній братів Суркісів. Вони оцінюють заборгованість за ними у 350 мільйонів доларів.

За словами юридичного радника "Приватбанку" Андрія Пожидаєва, банк не планує виплачувати ці кошти офшорним компаніям Суркісів, однак їх можуть стягнути шляхом звернення до НБУ.

Читайте також: "Приватбанк" втратив перший мільярд - гроші родини Суркісів

Дивитись відео 04:42

Стоп судовій реформі: як судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (17.12.2019)

Також за темою

Filiale Privatbank Ukraine

"Приватбанк" програв братам Суркісам у Печерському суді 02.09.2020

Печерський районний Києва суд задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" щодо депозитів, заборгованість за якими позивачі оцінюють у 350 мільйонів доларів США.

Filiale Privatbank Ukraine

Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" 19.12.2019

Апеляційний суд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" до розгляду позову сім'ї Суркісів. Раніше вони домоглися в інших судах скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із цим банком.

Реклама

Докладно

Свого часу Володимир Зеленський був тільки кандидатом на посаду

Стопами Зеленського

Політичні партії в Україні почали оголошувати своїх кандидатів у мери, яких обиратимуть 25 жовтня.  

Protest Autos Ukraine Import Sprit (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

"Євробляхіада": продовження чи початок кінця?

Епопея з вирішенням питань розмитнення авто, які завозять до України з-за кордону, почалась майже два роки тому.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  