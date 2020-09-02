Мінфін України оскаржить рішення суду щодо "Приватбанку"

Міністерство фінансів України оскаржуватиме рішення щодо примусового стягнення з "Приватбанку" майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів. Про це повідомила пресслужба міністерства у середу, 2 вересня.

У мінфіні уточнили, що ухвалене 2 вересня рішення Печерського районного суду міста Києва за головуванням судді Вовка С.В. про порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, "направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 мільярдів гривень (350 мільйонів доларів) та прийнято з порушенням норм процесуального законодавства".

"Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку 350 мільйонів доларів на користь компаній братів Суркісів та продовжуватиме захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену сьогодні ухвалу", - зазначили в міністерстві.

Тим часом у Національному банку України заявили, що продовжать захищати законність рішень про націоналізацію "Приватбанку" та докладуть "усіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

"Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов'язаних з ексвласниками осіб у "Приватбанку" у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку "Приватбанку" та фінансової системи", - йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, на думку уряду, суд прийняв це рішення з порушенням норм процесуального законодавства - без розгляду справи по суті.

"Уряд не погоджується з відповідною ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді. Зараз ми чекаємо на повний текст рішення, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції. Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті", - написав Шмигаль у соцмережі Facebook. Він уточнив, що рішення суду не стосується питання націоналізації "Приватбанку".

Нагадаємо, раніше цього ж дня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів у їхній суперечці із "Приватбанком".

Йдеться про позов про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "Приватбанку" обслуговувати депозити компаній братів Суркісів. Вони оцінюють заборгованість за ними у 350 мільйонів доларів.

За словами юридичного радника "Приватбанку" Андрія Пожидаєва, банк не планує виплачувати ці кошти офшорним компаніям Суркісів, однак їх можуть стягнути шляхом звернення до НБУ.

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