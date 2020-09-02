"Приватбанк" програв братам Суркісам у Печерському суді

Печерський районний суд Києва в середу, 2 вересня, ухвалив рішення на користь офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів у їхній суперечці із "Приватбанком". Про це повідомив юридичний радник державного банку Андрій Пожидаєв.

Йдеться про позов про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "Приватбанку" обслуговувати депозити компаній братів Суркісів. Вони оцінюють заборгованість за ними у 350 мільйонів доларів США, зазначив Пожидаєв, повідомляє інформагентсто "Інтерфакс-Україна".

За словами Пожидаєва, банк не планує виплачувати ці кошти офшорним компаніям Суркісів, однак їх можуть стягнути шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

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Малюська каже про "зашквар"

На це рішення вже відреагував міністр юстиції України Денис Малюська. Він заявив, що воно, на його думку, є "одним з найбільших зашкварів" в історії судової влади України.

"Суд задовольнив заяву "британських компаній" (афілійованих з братами Суркісами) та у якості забезпечення позову та без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з Приватбанку близько дев'яти мільярдів гривень", - написав міністр у соцмережі Facebook.

Він додав, що уряд обов'язково оскаржить ухвалу Печерського суду в апеляційній інстанції, і пообіцяв написати детальний план та прогноз наступних дій учасників спору вже 3 вересня після отримання тексту ухвали.

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