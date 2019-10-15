Верховний суд ухвалив рішення у справі Суркісів проти "Приватбанку"

Велика палата Верховного суду у понеділок, 15 червня, частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України (НБУ), уряду і "Приватбанку" у справі за позовом родини Сурксів. Повідомляється, що Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ щодо визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами та визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад мільярд гривень на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 гривню.

"Ми просили взагалі відмовити в задоволенні позову. Верховний суд закрив провадження у справі, оскільки було застосовано, на наш погляд, норми нового закону. Це означає, що рішення попередніх інстанцій Верховний суд скасував", - наводить слова начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука "Інтерфакс-Україна".

ВС констатував, що частина позовних вимог належить до компетенції цивільної юрисдикції, а не адміністративної, за правилами якої цей спір розглядався до цього часу. Як зазначив Григорчук, тепер виникає питання, чи звертатимуться позивачі до Верховного суду із заявою про передання справи до іншого компетентного суду. Відповідну заяву вони можуть подати протягом десяти днів.

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Григорчук також зазначив, що Суркісам необхідно буде повернути раніше виплачені їм за рішеннями суду попередніх інстанцій "Приватбанком" кошти.

У свою чергу, адвокат Суркісів Богдан Слободян під час слухань намагався оскаржити можливість закриття провадження на підставі закону, оскільки його було відкрито за чотири роки до його ухвалення. Він зазначав, що закриття провадження порушить закон про право особи на судовий захист.

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Під час засідання також стало відомо, що не всі депозити Суркісів у "Приватбанку" потрапили під процедуру bail-in. Ідеться про депозит Рахміля Суркіса (батька Суркісів) на 514 мільйонів гривень. Окрім того, НБУ і Кабмін у понеділок подали клопотання, яке підтримав "Приватбанк", про закриття справи на підставі положень банківського закону №590- IX.

Вердикту Верховного суду у цій справі очікує Шостий апеляційний адмінсуд, який розглядає апеляцію на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізації "Приватбанку", а також господарський суд Києва у справі за позовом Ігоря Коломойського та Triantal Investments про повернення їм акцій "Приватбанку".

Як повідомлялося, для НБУ, уряду і "Приватбанку" було важливо відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом родини Суркісів, найімовірніше, могли піти інші учасники цієї процедури, загальна сума якої перевищує 29 мільярдів гривень.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у її капітал понад 155 мільярдів гривень.