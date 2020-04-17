У Саксонії ввели обов'язок носити маски в магазинах і транспорті
Саксонія стала першою землею у Німеччині, де жителів зобов'язали носити захисні маски у магазинах та в громадському транспорті.
Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер
Уряд німецької федеральної землі Саксонія ухвалив рішення про обов'язкове використання у магазинах і громадському транспорті захисних масок, що закривають рот і ніс людини. Про це у п'ятницу, 17 квітня, повідомив прем'єр-міністр цієї землі Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer).
При цьому дозволяється використовувати для прикриття обличчя саморобні маски, шарф або якусь іншу тканину. Саксонія стала першою землею у Німеччині, де запровадили такі заходи.
Рішення про необхідність використання індивідуальних захисних засобів у магазинах і на транспорті є частиною заходів, спрямованих на забезпечення послаблення обмежень на території землі. Як повідомляється, паралельно з ухваленням вищезгаданих вимог у Саксонії скасували жорстку заборону на вихід з дому, який раніше можна було здійснювати лише "з вагомих причин". Також уряд землі дозволив проводити богослужіння, за умови присутності не більше 15 учасників. Те ж саме стосується похоронів, жалобних заходів і весільних церемоній. Нові правила діятимуть з понеділка, 20 квітня, до 3 травня, повідомляє агенція AFP.
Саксонський уряд також закликав жителів землі використовувати засоби індивідуального захисту і поза межами магазинів і транспорту. Але це лише "наполеглива рекомендація", що не є обов'язковою.
Як повідомлялося, у середу, 15 квітня, під час консультацій канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та голів урядів федеральних земель країни було домовлено про початок поступового послаблення карантину на території країни.
Вже з 20 квітня зможуть відкритися крамниці площею до 800 квадратних метрів за умови дотримання профілактичних заходів. Також відкриються незалежно від торговельної площі автосалони та книжкові магазини, крамниці з продажу велосипедів. З 4 травня поетапно повинні знову відкриватися школи - спочатку для учнів випускних класів у початкових та середніх школах, а також класів, які цього року здаватимуть іспити. З часом покроково німецькі школи повинні відновити роботу в повному обсязі.
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Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.