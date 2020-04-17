У Саксонії ввели обов'язок носити маски в магазинах і транспорті

Уряд німецької федеральної землі Саксонія ухвалив рішення про обов'язкове використання у магазинах і громадському транспорті захисних масок, що закривають рот і ніс людини. Про це у п'ятницу, 17 квітня, повідомив прем'єр-міністр цієї землі Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer).

При цьому дозволяється використовувати для прикриття обличчя саморобні маски, шарф або якусь іншу тканину. Саксонія стала першою землею у Німеччині, де запровадили такі заходи.

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Рішення про необхідність використання індивідуальних захисних засобів у магазинах і на транспорті є частиною заходів, спрямованих на забезпечення послаблення обмежень на території землі. Як повідомляється, паралельно з ухваленням вищезгаданих вимог у Саксонії скасували жорстку заборону на вихід з дому, який раніше можна було здійснювати лише "з вагомих причин". Також уряд землі дозволив проводити богослужіння, за умови присутності не більше 15 учасників. Те ж саме стосується похоронів, жалобних заходів і весільних церемоній. Нові правила діятимуть з понеділка, 20 квітня, до 3 травня, повідомляє агенція AFP.

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Саксонський уряд також закликав жителів землі використовувати засоби індивідуального захисту і поза межами магазинів і транспорту. Але це лише "наполеглива рекомендація", що не є обов'язковою.

Як повідомлялося, у середу, 15 квітня, під час консультацій канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та голів урядів федеральних земель країни було домовлено про початок поступового послаблення карантину на території країни.

Вже з 20 квітня зможуть відкритися крамниці площею до 800 квадратних метрів за умови дотримання профілактичних заходів. Також відкриються незалежно від торговельної площі автосалони та книжкові магазини, крамниці з продажу велосипедів. З 4 травня поетапно повинні знову відкриватися школи - спочатку для учнів випускних класів у початкових та середніх школах, а також класів, які цього року здаватимуть іспити. З часом покроково німецькі школи повинні відновити роботу в повному обсязі.

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