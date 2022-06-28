Мельник: ЄС не повинен визнавати газову енергетику "зеленою"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до німецьких депутатів Європарламенту із закликом відхилити пропозицію Єврокомісії внести газову енергетику до списку "зелених" технологій. "Якщо Європейський Союз все ж таки покращить умови для інвестицій у газову інфраструктуру, Росія від цього тільки виграє", - попередив Мельник у листі, про який у вівторок, 28 червня, повідомило агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

За словами посла, такий крок став би фатальним сигналом на тому складному етапі, який зараз переживає народ України. Мельник зазначив, що російський міністр енергетики вже радісно відреагував на пропозиції Брюсселя щодо таксономії, оскільки це відкриє широкий спектр можливостей для газової промисловості РФ. "Газпром", "Росатом" та "Лукойл", очевидно, пролобіювали Брюссель відповідним чином", - критикує рішення Єврокомісії Мельник.

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Таксономія - це своєрідний каталог для інвесторів, з якого вони мають дізнатися, які проєкти, на думку Єврокомісії, допомагають у боротьбі зі зміною клімату. На своєму засіданні 2 лютого єврокомісари проголосували за внесення газової та атомної енергетики до списку "зелених" технологій. Європарламент розглядатиме пропозицію Єврокомісії наступного тижня.

"Подарунок Росії від ЄС"

Намір Єврокомісії щодо атома та газу вже кілька місяців є предметом критики численних екологів та експертів. Виконавчий директор Європейської федерації за транспорт та довкілля (об'єднує десятки екологічних організацій) Вільям Тодтс опублікував статтю, де назвав зарахування газу до перехідних технологій "найбільшим подарунком, який ЄС тільки міг зробити Путіну". Він вважає, що внаслідок теперішнього рішення про таксономію мільярди євро, які інакше інвестували б у відновлювану енергетику, підуть на газові ТЕС і ТЕЦ.

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На думку експертів, внесення до таксономії атомної енергетики спростить інвестиції у будівництво нових АЕС чи модернізацію наявних. Це також може бути вигідним Росії, тому що в низці країн ЄС наприклад, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині - працюють атомні електростанції. Як мінімум, частина цих країн користуються послугами "Росатому".