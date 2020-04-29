 МАУ планує рейси з заробітчанами до ФРН та Фінляндії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МАУ планує рейси з заробітчанами до ФРН та Фінляндії

Літак МАУ з українцями, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном, таки вилетів до Лондона після дев'ятигодинної затримки. Авіакомпанія проводить перемовини щодо наступних рейсів, повідомили DW в МАУ.

Літак МАУ (фото з архіву)

Літак МАУ (фото з архіву)

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) проводить перемовини щодо організації рейсів для перевезення українців, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Про це у четвер, 30 квітня, повідомила пресслужба МАУ у відповідь на запит Deutsche Welle. В авіакомпанії уточнили, що рейси плануються у Німеччину, Фінляндію та Великобританію.

Крім того, у МАУ підтвердили, що напередодні ввечері літак авіакомпанії таки вилетів з Києва до Лондона з дев'ятигодинною затримкою. До цього авікомпанія інформувала про його скасування через заборону Державної авіаційної служби України.

Читайте також: Україна готова до переговорів з країнами ЄС щодо сезонних робітників - Шмигаль

Рейс був організований для доставки на роботу до Великобританії українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Цей рейс організували на замовлення роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами.

Авіакомпанія повідомила, що заборону від Державіаслужби отримала за дві години до запланованого часу вильоту без зазначення підстав і посилань на нормативні документи. При цьому, як стверджують у МАУ,  авіакомпанія подала всі необхідні документи для отримання дозволів вчасно і розраховувала на "завчасне або в розумні терміни отримання рішення".

Дивитись відео 07:08

Рекорд безробіття: чи працюватимуть українці за 6 тисяч гривень? (30.04.2020)

DW.COM

Україна відновлює спеціальні рейси з-за кордону

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з 26 міст у різних країнах світу. (26.04.2020)  

Також за темою

Ukraine International

МАУ: Рейс Київ-Лондон скасували через заборону Державіаслужби України 29.04.2020

Авіакомпанія МАУ за дві години до вильоту скасувала 29 квітня рейс Київ-Лондон. Як пояснили в компаії, через заборону Державної авіаційної служби України.

England Premierminster Boris Johnson

Великобританія долучиться до розслідування катастрофи літака МАУ 09.01.2020

Під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що найкращі британські фахівці долучаться до розслідування аварії літка МАУ в Ірані.

Symbolbild Brexit | Europäische Kommission in Brüssel

Як Brexit змінить політику ЄС і Великобританії щодо України 31.01.2020

Після Brexit у Євросоюзі зміниться баланс сил. DW розібралася, як це відобразиться на курсі ЄС щодо України та політиці Лондона щодо Києва після виходу Великобританії з ЄС.

Реклама

Докладно

Дональд Туск: Це не вибори у конституційному розумінні цього поняття

У Польщі сперечаються через наступні вибори президента

Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає президентські вибори в Польщі 10 травня неконституційними.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

Наскільки привабливими будуть робочі місця, які обіцяє створити український уряд для постраждалих від "коронакризи".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  