МАУ планує рейси з заробітчанами до ФРН та Фінляндії

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) проводить перемовини щодо організації рейсів для перевезення українців, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Про це у четвер, 30 квітня, повідомила пресслужба МАУ у відповідь на запит Deutsche Welle. В авіакомпанії уточнили, що рейси плануються у Німеччину, Фінляндію та Великобританію.

Крім того, у МАУ підтвердили, що напередодні ввечері літак авіакомпанії таки вилетів з Києва до Лондона з дев'ятигодинною затримкою. До цього авікомпанія інформувала про його скасування через заборону Державної авіаційної служби України.

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Рейс був організований для доставки на роботу до Великобританії українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Цей рейс організували на замовлення роботодавця, який завчасно потурбувався про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами.

Авіакомпанія повідомила, що заборону від Державіаслужби отримала за дві години до запланованого часу вильоту без зазначення підстав і посилань на нормативні документи. При цьому, як стверджують у МАУ, авіакомпанія подала всі необхідні документи для отримання дозволів вчасно і розраховувала на "завчасне або в розумні терміни отримання рішення".

