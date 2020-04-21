Україна відновлює спеціальні рейси з-за кордону

Міністерство інфраструктури України в неділю, 26 квітня, анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які хочуть повернутися додому в умовах пандемії COVID-19, мали таку змогу.

"Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення - у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "Дія", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На сайті міністерства інфраструктури перераховано 26 міст, з яких плануються рейси до України: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Детальну інформацію про рейси міністерство заликає шукати на сайтах українських авіакомпаній - МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine.