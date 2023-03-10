Маляр: Росіяни проводять інформатаку щодо Бахмута

Поширенням інформації про начебто розбіжності в думках між військово-політичним керівництвом України щодо Бахмута, РФ намагається досягти своїх цілей у війні, зокрема й інформаційним шляхом, вважає Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в п’ятницю, 10 березня, що її відомство фіксує чергову інформаційну атаку росіян щодо Бахмута. Про це Маляр написала в дописі на своїй Facebook-сторінці.

"Фіксуємо чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута. Технологія виглядає так: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний - Ред.) і Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський - Ред.) мають різні позиції щодо рішень стосовно Бахмуту", - написала вона. "Це не так", - запевнила посадовиця.

Також, за її словами під час цієї інформаційної кампанії росіяни "дискредитують особисто командувача сухопутних військ, вигадують політичні підтексти воєнних рішень, намагаються показати, що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями". "Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій" - пояснила Маляр.

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Мета поширення такої інформації - посіяти в українському суспільстві дискусію про те чи варто захищати Бахмут, наголошує Ганна Маляр. "Роблять вони (росіяни. - Ред.) це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним", - пояснила Маляр. "Посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх ухвалюють. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє. Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність", - додала посадовиця.

Цілі РФ у війні проти України залишаються незмінними

В іншому дописі у Facebook чиновниця вказала на те, що стратегічні цілі РФ у війні проти України залишаються незмінними. "Противник не відмовляється від планів знищення та захоплення нашої держави", - застерегла вона. Водночас Маляр зазначила що нині основні зусилля держава-агресор зосереджує на сході України та намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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"Утім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається", - додала Ганна Маляр.