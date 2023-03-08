Столтенберг: РФ може захопити Бахмут найближчими днями

Оборона Бахмута може "впасти" найближчими днями, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг. Проте це не обов'язково означатиме переломний момент у війні, додав він.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що місто Бахмут на Донеччині може перейти під контроль сил Росії найближчими днями. Про це він заявив у середу, 8 березня, в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

"Ми бачимо, що Росія перекидає більше військ, більше сил, і те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю, - цитує Столтенберга агенція AFP. - Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може в результаті "впасти" найближчими днями".

Водночас генсек НАТО наголосив, що такий розвиток подій не обов'язково означатиме "переломний момент" у війні, а "лише підкреслює той факт, що не треба недооцінювати Росію". "Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", - наголосив Столтенберг.

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Зеленський: Взяття Бахмута відкриє РФ шлях до інших міст

У коментарі американському телеканалу CNN 7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська матимуть "відкриту дорогу" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони встановлять контроль над Бахмутом.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там", - сказав він, відстоюючи своє рішення утримувати українські війська в оточеному місті.

Водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська не мають достатньої спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для оперативного ефекту. На думку аналітиків, у разі захоплення міста, росіянам доведеться обирати між двома напрямками подальшого просування, а будь-яка спроба зробити це, швидше за все, "буде дуже дорого їм коштувати".

Нагадаємо, 6 березня Зеленський доручив відправити на Бахмутський напрямок підкріплення, щоб продовжувати оборону. За його словами, Бахмут "дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас".

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