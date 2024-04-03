Макеєв розкритикував Berliner Zeitung за висвітлення війни

Посол України у ФРН заявив, що газета публікує матеріали, в яких "спотворює реальність" щодо війни РФ проти України. Berliner Zeitung розцінила це як наступ на свободу ЗМІ.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував німецьку газету Berliner Zeitung, звинувативши її у "спотворенні реальності та правди" про війну Росії проти України. У серії дописів в соцмережі Х від 2 квітня дипломат назвав газету Berliner Volksrepublik Zeitung, що в перекладі значить "Газета Берлінської народної республіки", наголосивши на тому, що матеріали видання часто поширює російське посольство.

"Berliner Zeitung - це нове "Радіо Москва"?" - запитує він. Крім того, за словами Макеєва, газета працевлаштувала колишніх співробітників пропагандистських ЗМІ РФ, зокрема ексколумніста RT DE і біографа Путіна Томаса Фасбендера (Thomas Fasbender).

"Незалежно від того, чи це Russia Today, Ruptly або "РИА Новости" - видання Berliner Zeitung стало роботодавцем для колишніх співробітників російських державних ЗМІ після 24 лютого 2022 року. Хоча з огляду на цих людей та їхню колишню роботу навряд чи можна говорити про журналістику", - пише Макеєв. Він рекомендував не читати газету і не давати інтерв'ю її журналістам, додавши, що у Берліні є "кращі та вільніші ЗМІ".

В Berliner Zeitung відреагували

На критику українського посла вже відреагували у Berliner Zeitung, закликавши Макеєва "поважати свободу слова у європейській демократії".

"Ми розглядаємо абсолютно необґрунтовані нападки на названих журналістів і авторів як спробу залякування і, отже, як посягання на свободу преси", - заявили в редакції. Там також стверджують, до до публікації в соцмережі Х Макеєв жодного разу не звертався до редакції з претензіями.

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Про газету Berliner Zeitung

Газета Berliner Zeitung і видавництво Berliner Verlag з 2019 року належить подружній парі підприємців Гольґеру і Зільке Фрідріх (Holger Friedrich, Silke Friedrich). 2023 року Гольґер Фрідріх поставив свій підпис під "Маніфестом за мир", з яким виступили на той час політикиня Лівої партії, а нині лідерка власної партії Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) і борчиня за права жінок Аліса Шварцер (Alice Schwarzer).

Ця петиція, автори якої, серед іншого, закликали відмовитися від подальшого постачання озброєнь в Україну та активізувати зусилля для дипломатичного вирішення конфлікту, більш ніж за рік набрала понад 910 тисяч підписів. У ЗМІ ФРН розкритикували цю петицію як таку, що виражає "зневагу до українців".

Альтернативна петиція із закликом не припиняти допомогу Україні, зокрема через постачання озброєнь, запущена 24 лютого 2023 року керівниками молодіжних організацій "Вільної демократичної партії" та "Християнсько-Демократичного союзу" Францискою Брандманн (Franziska Brandmann) та Йоганнесом Вінкелем (Johannes Winkel), набрала до 3 квітня 2024 року понад 166,5 тисячі підписів.

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