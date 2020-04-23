Lufthansa не зможе самостійно вийти із кризи через пандемію COVID-19

Найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa, за власними прогнозами, вже не зможе вийти зі спричиненої поширенням коронавірусу кризи самостійно. Про це у компанії повідомили в четвер, 23 квітня.

Раніше Lufthansa оголосила про операційні втрати у першому кварталі 2020 року обсягом у 1,2 мільярда євро. У другому кварталі компанія очікує ще більших збитків. Зараз у Lufthansa є 4,4 мільярда євро ліквідних активів, але вже найближчими тижнями ці кошти "значно скоротяться", відзначили в компанії.

Читайте також: Lufthansa втрачає близько мільйона євро щогодини

"Концерн не розраховує на те, що зуміє покрити потребу в капіталах подальшим залученням коштів на ринку", - підкреслили у Lufthansa. Поки авіакомпанія не готова прогнозувати, коли вона зможе збільшити кількість рейсів.

Lufthansa сподівається на допомогу держави

Аби отримати нові джерела фінансування, Lufthansa веде "інтенсивні переговори" із владою Німеччини, а також Швейцарії, Австрії і Бельгії, де знаходяться дочірні компанії авіаконцерну. За заявою представництва авіакомпанії, окрім надання кредитів, обговорюється пряма участь держави в інвестиційній діяльності. Lufthansa сподівається на успішне завершення переговорів.

Пандемія COVID-19 завдала сильного удару по авіакомпанії. Зокрема на початку квітня вона оголосила про припинення діяльності своєї дочірньої компанії Germanwings. Виконавча рада Deutsche Lufthansa AG вважає, що скасування глобальних обмежень на авіаперельоти займе місяці, а відновлення світового попиту - роки.

Читайте також: Коронавірус і польоти: на авіапасажирів чекають нові правила