Лубінець: Росіяни, ймовірно, розстріляли українських бранців

Є підстави вважати, що російські військові розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині, заявив омбудсмен Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у понеділок, 6 січня, про черговий випадок імовірного розстрілу російськими військами беззбройних українських військовополонених. "3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин - ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених. За інформацією DeepState , росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю", - написав омбудсмен Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Водночас у самому аналітичному проєкті DeepState кажуть, що той випадок стався з бійцями 141-ї окремої піхотної бригади (ОПБр) ЗСУ. На цьому тлі Лубінець зазначив, що "Росія демонструє нехтування міжнародними нормами", зокрема Женевськими конвенціями, котрі надають військовополоненим особливий захист, тож "жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя", виснував український омбудсмен.

Лубінець запевнив також, що "негайно" звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН), щоб обидві ці міжнародні організації засудили черговий воєнний злочин російських агресорів на території України. Водночас обмудсмен запевнив, що "Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни".

У ГУР вказують на системний характер страт військовополонених росіянами

Тим часом Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило аудіозапис перехопленої розмови між російськими військовими. У розмові російський командир наказує підлеглому "обнулити" українського бранця.

"Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів", - ідеться в дописі в Telegram-каналі ГУР.

У ГУР не вказують, чи цей інцидент пов’язаний із зазначеним Лубінцем, а також місце і час перехоплення радіорозмови.