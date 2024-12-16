Лубінець закликав розслідувати факти знущання над вояками

Ситуацію з розслідуванням повідомлень про знущання в ЗСУ омбудсмен Лубінець пообіцяв узяти під особистий контроль. Тим часом у Генштабі ЗСУ вже відреагували на його заклик.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення в ЗМІ про ймовірні факти знущань у лавах Збройних сил України (ЗСУ). Про це омбудсмен написав у понеділок, 16 грудня, в своєму Telegram-каналі.

За словами посадовця, він "негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування". "Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту!", - запевнив Лубінець.

У Генштабі теж зреагували на повідомлення про можливі знущання

Тим часом пресслужба ГШ ЗСУ теж відреагувала на повідомлення в ЗМІ про ймовірне знущання в одній із частин ЗСУ. "За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою", - зазначено в дописі на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Умєров розпорядився провести негайні перевірки

Міністр оборони Рустем Умєров також відреагував на ці резонансі повідомлення. "Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців - це неприйнятно на третьому році війни", - цитує Умєрова пресслужба оборонного відомства. Міністр оголосив, що за його наказом "негайно починає роботу Головна інспекція міноборони, яка перевірить факти викладені у статті "Української правди" щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ".

"Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання", - запевнив урядовець.

Раніше цього дня онлайн-видання "Українська правда" оприлюднило матеріал , що вказує на факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. У публікації УП йшлося про погрози й побої, а також здирництво з боку командирів частини щодо підлеглих.