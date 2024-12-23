Правозахисники: У полоні РФ загинули щонайменше 184 українці

З 24 лютого 2022 до кінця жовтня 2024 року в Україну повернули 184 тіла загиблих у полоні українців. Серед них 169 військових і 15 цивільних. Правозахисники припускають, що кількість загиблих полонених значно більша.

З 24 лютого 2022-го до кінця жовтня 2024 року в Україну повернули 184 тіла загиблих у полоні українців. Серед них 169 військових і 15 цивільних, повідомила у понеділок, 23 грудня, Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Водночас правозахисники припускають, що кількість загиблих полонених значно більша.

Як повідомляє МІПЛ, з 24 лютого 2022 року ініціатива задокументувала свідчення 122 захисників та захисниць України, які перебували у російському полоні. У зібраних свідченнях йдеться про систематичні катування, ізоляцію від зовнішнього світу, відмову у наданні належної медичної допомоги. Як наслідок, українські полонені критично втрачають вагу, зазнають важких травм. Документатори МІПЛ також зібрали чимало свідчень про смерті військовополонених у місцях несвободи. Здебільшого вони спричинені катуванням.

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За даними МІПЛ, у російському полоні чимало українців перебувають понад 30 місяців. "Росія не допускає до них представників моніторингових місій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, не повідомляє Україну про погіршення стану здоров'я чи смерть полонених. Все це - грубі порушення Женевських конвенцій", - зазначають правозахисники.

Україна прокоментувала заяву РФ про відмову обміняти 630 полонених

Цього ж дня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов прокоментував список з 630 нібито українських військовополонених, нещодавно оприлюднений омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, а також заяви про начебто відмову України про їх обмін.

За його словами, сім осіб, які були у цьому списку, вже повернулися додому, а ще по 16 особам підготовлено заяву до Національної поліції України про розшук, адже у правоохоронних органів була відсутня інформація про факт їх зникнення.

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Також він вказав на факт протиправного захоплення цивільних заручників, що порушує положення Женевської конвенції про захист цивільного населення - вони не підлягають обміну як військовополонені і повинні бути негайно звільнені.

Окрім цього, до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) направлено лист з метою перевірки достовірності даних щодо перебування 21 особи зі списку на підконтрольній РФ території.

За словами Добросердова, оприлюднений Москальковою список не надходив офіційними каналами та не передавався омбудсмену України Дмитру Лубінцю.