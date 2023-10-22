Лондон: РФ втратила в Україні до 190 тисяч військових

У розвідці міноборони Великобританії оцінюють втрати Росії у війні проти Україні від 150 до 190 тисяч військових, включно з загиблими та важкопораненими. Між тим, у Генштабі ЗСУ повідомляють про 294 тисячі втрат РФ.

Росія втратила на війні проти Україні від 150 до 190 тисяч військових, вважають у військовій розвідці Великобританії. Ці підрахунки включають загиблих та поранених солдатів, які не повернулися на лінію фронту, йдеться в огляді у неділю, 22 жовтня.

Загальна цифра втрат разом з пораненими, які повернулися на поле бою, коливається від 240 до 290 тисяч, припускають британські розвідники. Водночас в огляді уточнюється, що ці дані не містять відомостей про поранених і загиблих бійців приватної військової компанії "Вагнер".

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Лондон: Наступ РФ на Авдіївку збільшує втрати РФ на 90 відсотків

У Генеральному штабі Збройних сил України оцінюють втрати Росії в майже 294 тисячі військових. Російське міністерство оборони від початку війни проти України не надає цих відомостей.

Нинішні атаки Росії на Авдіївському напрямку збільшили до 90 відсотків втрат серед російських окупантів, йдеться зокрема в огляді розвідки міноборони Великобританії.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що війська РФ не полишають спроб оточити українську Авдіївку.

"Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 22 жовтня. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни за добу безуспішно наступали в районах Кераміки, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Українські сили відбили понад 15 атак на цьому напрямку.

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