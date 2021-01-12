Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

Хоча марихуану в багатьох країнах вважають злом, у Європі ставлення поволі переглядають. До країн, що легалізували медичний канабіс, належить Данія. Дивіться, як місцеві фермери вирощують марихуану.
Фермер з Данії Мадс Педерсен вирощував помідори в умовах суворого данського клімату. Новим викликом стали коноплі. "Мене зворушила історія 11-річного хлопчика, який страждав від больових приступів. Звичайні ліки не допомагали, тож його батьки нелегально придбали канабіс. Хлопчик спробував, і за 20 хвилин біль скінчився", - розповідає Мадс Педерсен. Дивіться репортаж DW:
Не як наркотик, а як ліки. Україна за крок до легалізації медичного канабісу. На легалізацію чекають тисячі важкохворих, зокрема на рак та епілепсію, щоб зменшити біль. А втім, чи є медичний канабіс панацеєю?
Контрольована демократами палата представників схвалила законопроєкт про виключення канабісу зі списку заборонених речовин на федеральному рівні в США.