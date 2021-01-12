Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

Марихуана "в законі": досвід інших країн (01.02.2019)

За легалізацію "медичної" марихуани в Україні вже зареєстрована петиція на сайті ВР. Кількість підписів швидко збільшується. За - навіть у мінохоронздоров’я. Активно легалізують каннабіс і на Заході, причому не лише у медичних цілях, але і "для рекреації".