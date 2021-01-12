 Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.01.2021

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Економіка

Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

Хоча марихуану в багатьох країнах вважають злом, у Європі ставлення поволі переглядають. До країн, що легалізували медичний канабіс, належить Данія. Дивіться, як місцеві фермери вирощують марихуану.

Kanada Cannabis-Produktionsprogramm am Niagara College

Легалізація марихуани: фермери готові перепрофілюватися?

Фермер з Данії Мадс Педерсен вирощував помідори в умовах суворого данського клімату. Новим викликом стали коноплі. "Мене зворушила історія 11-річного хлопчика, який страждав від больових приступів. Звичайні ліки не допомагали, тож його батьки нелегально придбали канабіс. Хлопчик спробував, і за 20 хвилин біль скінчився", - розповідає Мадс Педерсен. Дивіться репортаж DW:

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Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео)

Не як наркотик, а як ліки. Україна за крок до легалізації медичного канабісу. На легалізацію чекають тисячі важкохворих, зокрема на рак та епілепсію, щоб зменшити біль. А втім, чи є медичний канабіс панацеєю?  

У Конгресі США підтримали легалізацію канабісу

Контрольована демократами палата представників схвалила законопроєкт про виключення канабісу зі списку заборонених речовин на федеральному рівні в США.  

Ринок марихуани: глибока криза після скаженого росту

Стрімке зниження вартості акцій виробників марихуани після небувалого злету, негативні фінансові результати та розчаровані інвестори: ринок конопель дає підстави для сумнівів у майбутньому. DW - про причини тренду.  

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Kanada Cannabis-Produktionsprogramm am Niagara College

Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

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