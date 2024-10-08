Лідери БРІКС не привітали Путіна з днем народження

Володимир Путін отримав цього року найменшу з початку війни Росії проти України кількість привітань від глав іноземних держав.

Другий рік поспіль президента РФ Володимира Путіна не привітали з днем народження лідери БРІКС - міжнародної організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (англ. - BRICS: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка).

Загалом 7 жовтня 2024 року Путін отримав найменшу з початку війни Росії проти України кількість привітань від глав іноземних держав.

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Хто привітав Путіна

Зі світових лідерів Путіну зателефонував лише президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Решта обмежились телеграмами, повідомляє російське видання "Агентство", яке проаналізувало повідомлення пресслужби Кремля.

З 72-річчям Путіна привітали всього вісім лідерів: Ердоган, правитель Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Центральноафриканської республіки Фостен-Арканж Туадера та король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа.

Роком раніше Путіна привітали 10 глав держав - Білорусі, Казахстану, Вірменії, Туркменістану, Нікарагуа, а також Азербайджану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану та Куби.

На 70-річний ювілей Путіна в 2022 році, коли він уже вів війну проти України, привітання надійшли від 14 світових лідерів, серед яких були лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент ПАР Сіріл Рамафоса та диктатор Південної Кореї Кім Чен Ин і

В 2021 році, до повномасштабного нападу РФ на Україну, Путіна вітали лідери Ізраїлю, Японії та Сербії, а також Китаю, Туреччини, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану.

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